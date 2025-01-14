Жителі Кременчука продовжують хворіти на ГРВІ: скільки виявили і де можна щепитись від COVID-19

З 6 по 12 січня у Кременчуці виявили 527 випадків захворювання на гостру респіраторну вірусну інфекцію та 1 випадок грипу. Випадків COVID-19 не реєстрували. Про це повідомили у міській раді.
Зазначили, що рівень захворюваності на ГРВІ вищий серед дітей — 370 з 527 випадків. До інфекційного відділення за цей період госпіталізували 15 дітей з ГРВІ, дорослі лікуються амбулаторно.
Нині у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення від COVID-19 залишаються безоплатними. Зробити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, у таких пунктах:
Нагадаємо, протягом епідемічного сезону в Україні 13 людей захворіли на метапневмовірус. Нині ситуація «рутинна та повністю контрольована». Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я 5 січня.
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