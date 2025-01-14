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Жителі Кременчука продовжують хворіти на ГРВІ: скільки виявили і де можна щепитись від COVID-19

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 0

Нині у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer

З 6 по 12 січня у Кременчуці виявили 527 випадків захворювання на гостру респіраторну вірусну інфекцію та 1 випадок грипу. Випадків COVID-19 не реєстрували. Про це повідомили у міській раді. 

Зазначили, що рівень захворюваності на ГРВІ вищий серед дітей — 370 з 527 випадків. До інфекційного відділення за цей період госпіталізували 15 дітей з ГРВІ, дорослі лікуються амбулаторно. 

Нині у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення від COVID-19 залишаються безоплатними. Зробити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, у таких пунктах:

  • з 09:00 до 17:00 за адресами: вул. Київська, 14, вул. Квітки Цісик, 1а, квартал 278, буд.13б, проспект. Лесі Українки, 80, проспект Лесі Українки, 15/8, вул. Олексія Древаля, 101.;
  • з 08:00 до 16:00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадаємо, протягом епідемічного сезону в Україні 13 людей захворіли на метапневмовірус. Нині ситуація «рутинна та повністю контрольована». Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я 5 січня. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: pixabay, ua.depositphotos.com
Теги: ГРВІ Covid-19
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