Протягом епідемічного сезону в Україні 13 людей захворіли на метапневмовірус. Нині ситуація «рутинна та повністю контрольована». Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я 5 січня.
Зазначено, що цей вірус циркулює в Україні протягом кожного епідсезону.
Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура, кажуть в установі.
Заходи профілактики:
Додамо, що нині спалах метапневмовірусу фіксують у Китаї, особливо там зросла кількість захворювань серед дітей. Вірус бути причиною інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів, зокрема пневмонії, загострення астми або погіршення хронічного обструктивного захворювання легень.
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