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Здоров'я

Ситуація з метапневмовірусом в Україні «рутинна» — ЦГЗ

Вчора, 21:02 Переглядів: 196

Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура

Протягом епідемічного сезону в Україні 13 людей захворіли на метапневмовірус. Нині ситуація «рутинна та повністю контрольована». Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я 5 січня. 

Зазначено, що цей вірус циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. 

Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура, кажуть в установі.

— У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення, — йдеться у повідомленні. 

Заходи профілактики:

  • регулярно мийте руки з милом
  • уникайте контактів із хворими людьми;
  • дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя);
  • періодично провітрюйте приміщення.

Додамо, що нині спалах метапневмовірусу фіксують у Китаї, особливо там зросла кількість захворювань серед дітей. Вірус бути причиною інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів, зокрема пневмонії, загострення астми або погіршення хронічного обструктивного захворювання легень.

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Автор: Телеграф
Теги: віруси
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