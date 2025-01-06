Ситуація з метапневмовірусом в Україні «рутинна» — ЦГЗ

Вчора, 21:02 Переглядів: 196

Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура

Протягом епідемічного сезону в Україні 13 людей захворіли на метапневмовірус. Нині ситуація «рутинна та повністю контрольована». Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я 5 січня.

Зазначено, що цей вірус циркулює в Україні протягом кожного епідсезону.

Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура, кажуть в установі.

— У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення, — йдеться у повідомленні.

Заходи профілактики:

регулярно мийте руки з милом

уникайте контактів із хворими людьми;

дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя);

періодично провітрюйте приміщення.

Додамо, що нині спалах метапневмовірусу фіксують у Китаї, особливо там зросла кількість захворювань серед дітей. Вірус бути причиною інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів, зокрема пневмонії, загострення астми або погіршення хронічного обструктивного захворювання легень.