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П’ять легкоатлеток з Кременчука потрапили до збірних України

Вчора, 20:00 Переглядів: 199

 

Федерація легкої атлетики України оприлюднила затверджені склади збірних на 2025 рік. Це основні, кандидати та резервні списки

У цьому переліку — п’ять кременчужанок. До основного складу збірниць, де значаться 107 кращих українських спортсменок, увійшла майстриня з бігу Ольга Ляхова зі своєю коронною дистанцією — 800 метрів. Минулого року 32-річна спортсменка з Кременчука стала чемпіонкою України.

 

До цього списку внесли вихованку тренерок Олени Шилової та Олени Голуб Ярославу Ялисоветську. У 24-му 21-річна спортсменка виграла чемпіонат України у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

 

До резервного списку українських збірниць потрапила ще одна представниця нашого міста метальниця ядра Марія Голівець. Минулого року вона стала другою на юнацькому чемпіонаті України. Тренує 18-річну спортсменку Андрій Голівець.

Також у списку резервісток знаходимо двох вихованок заслуженого тренера України Вікторії Козлової.

Своїми високими результатами заслужили це право 16-річна Валерія Лапа (потрійний стрибок) та 17-річна Анастасія Рєзнікова (біг з бар’єрами).

Загалом у списках усіх збірних згадуються прізвища 524-х українських спортсменів та спортсменок. З них — лише 11 легкоатлетів, котрі представляють Полтавську область. Зовсім немає їх в основній чоловічій збірній та серед кандидатів, куди внесені відповідно 99 та 44 спортсменів.

Представлена чоловіча легка атлетика Полтавщини лише у резервному списку. З чотирьох прізвищ — одразу троє перспективних спортсменів, яких тренує, готує ЗТР України Олег Мороз. Це зовсім молоді спортсмени,  метальник списа 15-річний Максим Гонтар та 17-річний Ярослав Листопад (диск, ядро), Сергій Шмиголь (спис), якому  у серпні минулого року виповнилося 16 років. 

Четвертий — Владислав Ілюшка. 16-річний спортсмен з Лохвиці. Його спеціалізація — потрійний стрибок. 

Серед дівчачої частини списків збірників, крім вже згаданих кременчужанок, внесені прізвища ще двох спортсменок з Полтавщини. У основному складі легкоатлеток знаходимо досвідчену полтавку Ольгу Корсун (потрійний стрибок) та 16-річну Юлію Велику (стрибки у довжину) з Гребінки.

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Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: facebook.com
Теги: легка атлетика Ольга Ляхова Ярослава Ялисоветська
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