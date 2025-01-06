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СБУ викрила агентів російських спецслужб, які готували теракт проти військових на Київщині

Вчора, 19:02 Переглядів: 166

 

Затримали чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які планували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокуються військові. При цьому мав загинути сам агент, який думав, що вибухівку підірвуть після того, як він вийде із будівлі

Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. За результатами спецоперації затримано 4-х учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із військових підрозділів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, саморобний вибуховий пристрій знаходився у рюкзаку, який на режимний об’єкт мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Його пересування мали відстежувати у режимі онлайн та планували підірвати вибухівку, як тільки юнак зайде у приміщення.

При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують такий летальний кінець. Він думав, що саморобний вибуховий пристрій підірвуть після того, як він вийде із будівлі.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила російські плани та вжила заходів, щоб запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста та трьох інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано.

Як встановило розслідування, цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один «військовий» підриває інших «на знак протесту».

За матеріалами слідства, всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з РФ.

Одним з агентів виявився 16-річний студент із Кіровоградської області. Він отримав від окупантів координати схрону, в якому взяв вибухівку та військову форму.

Інший учасник агентурної мережі — 19-річний молодик, перевіз вибухівку та військову форму із «початкового тайника» у схрон, де їх забрав 16-річний агент.

Сам «початковий тайник» облаштували дві жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцією представника спецслужб РФ виготовили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці.

 

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці зі спецслужбами агресора. У однієї з агенток вилучено 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного вибухового пристрою.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот »Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами.

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Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ агенти РФ затримали вибухівка
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