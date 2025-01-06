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Жителька Полтавщини незаконно отримувала виплати за розміщення переселенців

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 121

Гроші жінці перераховувало Товариство Червоного Хреста України

Наприкінці грудня 2024 року Лубенський районний суд виніс вирок жінці за шахрайство. Обвинувачена незаконно отримала компенсації за розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це йдеться у вироку суду.

Підприємиця з Лубен вносила неправдиві відомості для отримання виплат.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена, знаючи про порядок компенсації витрат на тимчасове розміщення ВПО, подала до Лубенської міської ради заяву та відповідні документи, в яких зазначила неправдиві відомості про надання житла для переселенців. Загалом жінка отримала майже 30 тисяч гривень. Гроші жінці перераховувало Товариство Червоного Хреста України.

Обвинувачена отримала рік іспитового терміну.

Нагадаємо, відеодзвінок за гроші з чоловіком у полоні: на Полтавщині слідчі розслідують шахрайську схему.

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Автор: Телеграф Джерело фото: censor.net
Теги: ВПО переселенці
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