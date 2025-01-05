Відеодзвінок за гроші з чоловіком у полоні: на Полтавщині слідчі розслідують шахрайську схему

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 2

За можливість провести відеодзвінок чоловік попросив у потерпілої 25 тисяч рублів

Правоохоронці Полтавщини розслідують шахрайську схему, внаслідок якої постраждала жінка полоненого військовослужбовця. Шахраї виманили у постраждалої понад 15 тисяч гривень. Про це стало відомо з ухвали Київського районного суду Полтави, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 3 січня.

Вказано, що у травні минулого року невідомий, який представився як військовослужбовець, зв’язався з жінкою у Telegram і повідомив, що її чоловік нині перебуває у російському полоні. За можливість провести відеодзвінок чоловік попросив у потерпілої 25 тисяч рублів (15 тисяч 300 гривень), йдеться в ухвалі.

Раніше жінка постила у Facebook оголошення щодо пошуків її безвісти зниклого чоловіка військовослужбовця.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповів про чотири основні схеми обману, які використовують шахраї щодо родин військовополонених та безвісти зниклих.