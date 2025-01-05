Нацгвардія розірвала договір на ремонт військового шпиталю у Кременчуці за понад 100 млн грн

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Військова частина Національної гвардії України розірвала договір з товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Запоріжбудгруп» щодо реставрації корпусів Кременчуцького військового шпиталю. Це пов’язано зі зменшенням обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Про це повідомило видання «Наші гроші» з посиланням на дані, що оприлюднені у Prozorro.

Зазначено, що фактично замовник відмовився виділяти гроші на цей ремонт. Додаткову угоду про розірвання договору оприлюднили 24 грудня.

Додамо, що мова йде про ремонт пам’ятки архітектури Кременчуцького військового шпиталю, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, за понад 102 млн грн. На будівельних матеріалах знайшлись переплати, подекуди вартість на них були вдвічі вищими за ринкові пропозиції.