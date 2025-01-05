Під час прийомів до керівництва Кременчука звернулось 656 громадян за рік: вирішено 200 питань

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 149

Найчастіше містяни звертались з питаннями функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою території

У 2024 році міський голова Кременчука та його заступники загалом провели 85 прийомів. Загалом до керівників звернулося 656 громадян. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За результатами прийомів: вирішено 200 питань громадян, по 363 — надано роз’яснення, решта перебуває на контролі.

У міськраді кажуть, що найчастіше містяни під час спілкування з керівництвом міста порушували питання:

функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою території (ремонт внутрішньо квартальних доріг, кронування та обрізка дерев, надання комунальних послуг);

соціального захисту населення (отримання різноманітних пільг, виплат, забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю);

роботи лікувальних закладів міста, сприяння в отриманні засобів лікування та протезування;

особливості функціонування комунального транспорту міста та приватних перевізників;

поліпшення житлових умов.

Нагадаємо, з 6 по 12 січня у Кременчуці відбудуться два прийоми громадян місцевим керівництвом.