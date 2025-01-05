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Під час прийомів до керівництва Кременчука звернулось 656 громадян за рік: вирішено 200 питань

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 149

Найчастіше містяни звертались з питаннями функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою території

У 2024 році міський голова Кременчука та його заступники загалом провели 85 прийомів. Загалом до керівників звернулося 656 громадян. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради. 

За результатами прийомів: вирішено 200 питань громадян, по 363 — надано роз’яснення, решта перебуває на контролі.

У міськраді кажуть, що найчастіше містяни під час спілкування з керівництвом міста порушували питання:

  • функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою території (ремонт внутрішньо квартальних доріг, кронування та обрізка дерев, надання комунальних послуг);
  • соціального захисту населення (отримання різноманітних пільг, виплат, забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю);
  • роботи лікувальних закладів міста, сприяння в отриманні засобів лікування та протезування;
  • особливості функціонування комунального транспорту міста та приватних перевізників;
  • поліпшення житлових умов.

Нагадаємо, з 6 по 12 січня у Кременчуці відбудуться два прийоми громадян місцевим керівництвом.

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«Дехто приходить, щоб поговорити», — Малецький про відвідувачів, які найчастіше ходять на прийом

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Автор: Телеграф
Теги: прийом громадян
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