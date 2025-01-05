Під час прийомів до керівництва Кременчука звернулось 656 громадян за рік: вирішено 200 питань

Найчастіше містяни звертались з питаннями функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою території
У 2024 році міський голова Кременчука та його заступники загалом провели 85 прийомів. Загалом до керівників звернулося 656 громадян. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За результатами прийомів: вирішено 200 питань громадян, по 363 — надано роз’яснення, решта перебуває на контролі.
У міськраді кажуть, що найчастіше містяни під час спілкування з керівництвом міста порушували питання:
Нагадаємо, з 6 по 12 січня у Кременчуці відбудуться два прийоми громадян місцевим керівництвом.
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