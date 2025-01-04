На наступному тижні у Кременчуці заплановані прийоми громадян топ-чиновниками: коли і де

З 6 по 12 січня у Кременчуці відбудуться два прийоми громадян місцевим керівництвом. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Коли і хто прийматиме громадян:
Нагадаємо, середня зарплата працівників центральних державних органів у жовтні 2024 року складала 57,5 тис. грн, що на 49% більше, ніж на початку року (у січні було 38,6 тис. грн). Це майже утричі перевищує середній рівень зарплат по країні, який у вересні за даними ПФУ становив близько 18 тисяч гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.