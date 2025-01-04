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На наступному тижні у Кременчуці заплановані прийоми громадян топ-чиновниками: коли і де

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 151

Прийматимуть громадян у вівторок і четвер

З 6 по 12 січня у Кременчуці відбудуться два прийоми громадян місцевим керівництвом. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Коли і хто прийматиме громадян:

  • 7 січня: з 16.00 до 17.00. Іван Москалик — заступник міського голови — директор департаменту житлово-комунального господарства. Адреса: Приміщення контакт-центру № 11 (вул. Миру, 13)
  • 9 січня: з 16.00 до 17.00. Руслан Шаповалов — керуючий справами виконкому міської ради. Адреса: приміщення контакт-центру № 18 (вул. Велика набережна, 10).

Нагадаємо, середня зарплата працівників центральних державних органів у жовтні 2024 року складала 57,5 тис. грн, що на 49% більше, ніж на початку року (у січні було 38,6 тис. грн). Це майже утричі перевищує середній рівень зарплат по країні, який у вересні за даними ПФУ становив близько 18 тисяч гривень.

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Автор: Телеграф
Теги: прийом громадян
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