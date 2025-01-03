Причетний до удару по «Амстору»: у Льгові могли ліквідувати командира полку дальньої авіації

Тімошин був відповідальним за накази, що призвели до загибелі цивільних осіб у Дніпрі та Кременчуці внаслідок ракетних ударів
30 грудня внаслідок удару по Льгову, де дислокувалися російські військові, ймовірно, загинув командир 52-го полку дальньої авіації Росії полковник Олег Тімошин. Про це повідомляє Bihus.Info, але українська розвідка поки не підтвердила цю інформацію.
Тімошин фігурує серед відповідальних за численні військові злочини Росії проти мирного населення України:
Нагадаємо, що 20 жовтня під Брянськом знайшли мертвим іншого військового, причетного до удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці — Дмитра Голенкова.
Відомо, що ракетних ударів по ТРЦ «Амстор» завдавали російські військовослужбовці з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку з Калузької області. Журналісти-розслідувачі BIHUS info опублікували імена росіян, які обстріляли Кременчук.
Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на youtube-каналі є плейлист, присвячений російському теракту у Кременчуці.
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27 червня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.