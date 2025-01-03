Причетний до удару по «Амстору»: у Льгові могли ліквідувати командира полку дальньої авіації

Сьогодні, 21:49 Переглядів: 369

Тімошин був відповідальним за накази, що призвели до загибелі цивільних осіб у Дніпрі та Кременчуці внаслідок ракетних ударів

30 грудня внаслідок удару по Льгову, де дислокувалися російські військові, ймовірно, загинув командир 52-го полку дальньої авіації Росії полковник Олег Тімошин. Про це повідомляє Bihus.Info, але українська розвідка поки не підтвердила цю інформацію.

Злочини, пов’язані з Тімошиним

Тімошин фігурує серед відповідальних за численні військові злочини Росії проти мирного населення України: