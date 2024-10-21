У Росії знайшли мертвим військового, причетного до удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці — ГУР МО

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 657 Коментарів: 4

20 жовтня вранці у селі Супонєво, під Брянськом, виявили тіло Дмитра Голенкова, військового злочинця, причетного до ракетного удару по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Дмитро Голенков служив пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ та обіймав посаду начальника штабу авіаційної ескадрильї. Він причетний до кількох ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні, зокрема до атаки на ТЦ «Амстор» 27 червня 2022 року, коли в приміщенні перебувало близько 1000 людей. Внаслідок цього злочину загинули 23 людини, десятки отримали поранення.

Також Голенков відповідальний за удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, який забрав життя 46 цивільних, серед яких було 6 дітей.

Тіло Голенкова виявили з численними травмами голови, ймовірно завданими молотком.