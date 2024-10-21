20 жовтня вранці у селі Супонєво, під Брянськом, виявили тіло Дмитра Голенкова, військового злочинця, причетного до ракетного удару по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Дмитро Голенков служив пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку Повітряно-космічних сил РФ та обіймав посаду начальника штабу авіаційної ескадрильї. Він причетний до кількох ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні, зокрема до атаки на ТЦ «Амстор» 27 червня 2022 року, коли в приміщенні перебувало близько 1000 людей. Внаслідок цього злочину загинули 23 людини, десятки отримали поранення.
Також Голенков відповідальний за удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, який забрав життя 46 цивільних, серед яких було 6 дітей.
Тіло Голенкова виявили з численними травмами голови, ймовірно завданими молотком.
Нагадаємо, ракетних ударів по ТРЦ «Амстор» завдавали російські військовослужбовці з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку з Калузької області. Журналісти-розслідувачі BIHUS info опублікували імена росіян, які обстріляли Кременчук.
Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на youtube-каналі є плейлист, присвячений російському теракту у Кременчуці.
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27 червня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.