У Кременчуці рятувальники допомогли зняти кота з дерева

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 145

20 жовтня у Кременчуці рятувальники допомогли зняти кота з дерева, повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій.

О 18.38 до Служби порятунку надійшло повідомлення від жителів Кременчука про кота, який застряг на дереві на вулиці Левка Лук'яненка та не міг самостійно злізти.

На місце прибули працівники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою драбини зняли тварину з дерева.

Нагадаємо, що 6 жовтня на вул. Софіївській у Кременчуці рятувальникам довелося знімати з дерева чоловіка, який заліз туди після сварки з родиною й не зміг спуститись самостійно.