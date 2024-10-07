У центрі Кременчука рятувальники зняли чоловіка з дерева

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 260 Коментарів: 1

6 жовтня о 20.47 на вул. Софіївській у Кременчуці чоловік заліз на дерево й не зміг спуститись самостійно. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Надзвичайникам надійшло повідомлення від служби «102». На місце виклику прибули рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою автодрабини вони зняли чоловіка з дерева та передали працівникам медичної служби для надання необхідної допомоги.

Зазвичай рятувальникам доводиться знімати з дерев котів.