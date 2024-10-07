Вночі на Полтавщині протиповітряна оборона відбивала удари російських дронів

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Повітряна тривога в області тривала з 22.54 по 6.46

У ніч на 7 жовтня на Полтавщині та інших регіонах України працювала протиповітряна оборона, відбиваючи удари російських дронів і ракет. Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил України, з 20.00 до 8.30 противник атакував Україну різними типами ракет, включаючи балістичну ракету «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету Х-59, а також ударні безпілотники.

Близько 8.20 російські війська завдали удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із трьох літаків МіГ-31К. Усі ракети були запущені з повітряного простору Тамбовської області.

Повітряні сили України виявили понад 80 повітряних цілей. Під час бою збили дві ракети Х-47М2 «Кинджал» на Київщині та 32 російські ударні безпілотники в різних областях, включаючи Полтавську.

У прифронтовій Харківщині зафіксовано декілька влучань дронів. Один із трьох «Кинджалів» влучив у районі аеродрому в Хмельницькій області. Крім того, 37 російських безпілотників були втрачені локаційно, ймовірно, внаслідок активної роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, що вибухотехніки Полтавщини знешкодили бойову частину ударного безпілотника, яка впала на території області і не здетонувала.