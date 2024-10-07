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Солодкоголоса Тіна Кароль заспівала для кременчужан та вразила шоупрограмою

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 182

Родзинкою шоу стала потужна прем'єра пісні «Стерва»

У суботу, 5 жовтня до Кременчука завітала Тіна Кароль. Українська співачка дала грандіозний концерт в кременчуцькому міському палаці культури та зібрала повну залу шанувальників.

Почути хіти співачки зібралися сотні глядачів. Фани з квітами очікували на вихід Тіни на сцену й, коли зазвучали перші пісні, зал наповнився бурхливими оплесками та скандуванням «Тіна!».

 

Концерт розпочався піснею «Червона калина», після чого сцена поринула в червоні кольори, в променях яких танцював професійний балет. Сама Тіна стояла всередині величезного закругленого циліндра, на який транслювалося її зображення. Кілька композицій співачка виконувала, не виходячи з нього, а коли нарешті вийшла до балету, шанувальники вже не стримували емоцій.

— Добрий вечір! Нарешті ми зустрілись. Для мене надзвичайна радість, що цей вечір ми розділимо разом. Я хочу, щоб ви відпочили по-справжньому, щоб ви відпустили себе! Кожен з нас зараз на такому емоційному стриманні, але я хочу, щоб ви сьогодні розтисли цей кулачок та відпустили себе, щоб ви жили на повну, звучали на повну, існували на повну! Щоб ви прожили цей час на повну, тому що ця зустріч це те, чого я чекала. Я хочу сьогодні подарувати вам лише мистецтво лише натхнення, як знеболювальне… — звернулася до залу співачка.

Тіні відповіли оваціями. Майже всі присутні, серед яких не лише молодь, але й люди старшого віку, знімали улюблену співачку на телефони, підспівували знайомі пісні й підтримували аплодисментами.

 

Двічі за концерт Тіна Кароль переодягалася, але в кожному вбранні мала вишуканий вигляд. Коли хтось із шанувальників подарував співачці набір делікатесів, вона пожартувала, що, мабуть, виглядає дуже худою, тому її вирішили нагодувати.

У цей вечір шанувальники підготували для Тіни багато сюрпризів. Не тільки квіти й подарунки, але й спільне виконання її пісень та справжній флешмоб.

Коли Тіна заспівала пісню «Нічка» весь зал підняв вгору невеликі аркуші — так відбувся флешмоб від групи ФанТіна, які перед концертом розклали ці аркуші на крісла глядачів. А пісню «Ми з тобою просто помовчимо», «Вільна», «Намалюю тобі зорі» співали разом з виконавицею, засвітивши ліхтарики на телефонах.

Родзинкою шоу стала потужна прем'єра пісні «Стерва».

 Атмосфера й енергетика були просто неймовірними. Світлове шоу заворожувало яскравістю, різноколірністю й неповторністю. Голос співачки заповнював зал та торкався до душ глядачів.

Щирість, натхнення, потужний вокал, професійна команда, екранне шоу і, звісно, хіти — усе це прийшлося до душі шанувальникам. Шаленими оплесками вони зустрічали кожну пісню. Від такої відданості шанувальників та емоцій артистка ледве стримували сльози. Кароль низько вклонилася своїм прихильникам та подякувала за таку енергію.

Після концерту всі присутні мали можливість задонатити на ЗСУ та подякували українським військовим за те, що в цей день мали можливість відпочити в компанії Тіни Кароль.


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Тіна Кароль: аншлаг на концерті у Кременчуці

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Автор: Мирослава Українська Джерело фото: Валерія Заровська Відео: Валерія Заровська
Теги: Тіна Кароль МПК концерт співачка
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