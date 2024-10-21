У Центрі ПМСД №2 планують зробити поточний ремонт укриття

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 128

Нині укриття може розмістити до 200 осіб та працює в цілодобовому режимі

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 2 планують зробити поточний ремонт укриття за 198 тисяч гривень. Роботи проводитимуть після перевірки сховища працівниками Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради про внесення змін до програми розвитку медзакладу.

Відомо, що нині укриття може розмістити до 200 осіб та працює в цілодобовому режимі. У пояснювальній записці до проєкту вказали,

що з припису ДСНС в укритті потрібно провести такі роботи:

забезпечити укриття додатковими місцями для сидіння;

покращити освітлення основного приміщення укриття;

провести косметичний ремонт укриття;

закласти зовні вікна приміщень цокольного поверху мішками з піском або бетонними блоками.

У програмі розвитку медичного Центру не передбачили такі витрати, тому на розгляд депутатам на найближчій сесії міськради і виноситься проєкт рішення про зміни.

Нагадаємо, Центр ПМСД №2 потребує майже 5 млн грн на відкриття нової амбулаторії.