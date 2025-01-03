Представники школи № 1 Горішніх Плавнів здобули призові місця на Всеукраїнських змаганнях із робототехніки Robo Track Challenge

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Школярі представляли збірну команду Полтавського територіального відділення Малої академії наук (МАН). Учасники турніру змагалися у двох номінаціях, кожна з яких поділена на категорії

Всеукраїнські змагання з робототехніки були проведені силами Національного центру «Мала академія наук України» спільно з комунальною установою «Волинська обласна Мала академія наук» на базі Луцького національного технічного університету. Про це повідомили організатори змагань. Як зазначається, завдання турніру — виявлення та заохочення учнівської молоді до творчого самовдосконалення, залучення до конструкторської та винахідницької діяльності, налагодження зв’язків позашкільної освіти, вищої школи, науки й бізнесу.

До турніру долучилися 44 команди, які налічували 67 учасників, із різних регіонів України. На змагання запрошували учнів 9-11 класів та здобувачів позашкільної освіти. Серед них були восьмикласники Олександр Кисіль і Іван Мальцев та десятикласник Артем Рудик зі школи № 1 Горішніх Плавнів. Тренер команди — викладач інформатики Олександр Роман. Він повідомив, що учасники турніру змагалися в двох номінаціях, кожна з яких поділена на категорії. У номінації ROBOSUMO учасникам потрібно було підготувати апарат, здатний найбільш ефективно виштовхнути робота-суперника за межі поля за визначений проміжок часу. Керування здійснювалося відповідно до обраної категорії змагань. У номінації ROBO-SUMO було два різновиди змагань. У категорії «Автономні роботи» (повністю автоматичні) змагалися автономні роботи за попередньо написаною програмою. У категорії «Дистанційно-керовані роботи» учасникам можна було керувати роботом за допомогою смартфона чи спеціального пульта.

У номінації ROBO-SLALOM оцінювали, настільки чітко розробки підлітків рухаються за заданою траєкторією. Змагання проходили за двома категоріями. У «Слаломі швидкісному» учасникам необхідно було підготувати робота, який якнайшвидше проїде заданою траєкторією. Для визначення елементів заданої траєкторії можна було використовувати будь-яку кількість будь-яких датчиків. Робот мав бути автономним, тобто керуватися лише програмою. У категорії «Слалом швидкісний спеціальний» були ті ж самі умови змагань, але для визначення елементів заданої траєкторії дозволялося використовувати лише один будь-який датчик.

Як розповів Олександр Роман, представники Горішніх Плавнів брали участь у змаганнях у номінації ROBO-SUMO. Олександр Кисіль і Іван Мальцев — у категорії «Дистанційно-керовані роботи». За словами тренера, конкуренти в них були старші та сильніші. Але представники нашого міста були готові до випробувань.

«Мали бійцівський дух, тож справилися із завданням», — наголосив Олександр Роман. Ще один учасник із Горішніх Плавнів Артем Рудик змагався у категорії «Автономні роботи». За умовами змагань, пояснив наставник, необхідно було написати програму, в якій все було б враховано: щоб робот бачив суперника, «не вискочив» сам за межі поля. Також було потрібно встановити відповідні датчики, аби робот аналізував ситуацію, яка відбувається на полі, і приймав вірні рішення.

«На змаганнях ми дізналися, що наш великий алгоритм непотрібний. Тож Артем швиденько перепрограмував робота, значно спростив алгоритм для того, щоб легше було змагатися за новими правилами, які, до речі, змінювалися кожного дня», — зазначив Олександр Роман. За словами тренера, його вихованцям довелося в непростих умовах адаптуватися і готуватися до змагань. Це вимагало від учнів швидкого прийняття правильних конструкторських рішень.

«Останній раз ми змагалися в подібному турнірі ще у 2019 році. Тож було непросто. Проте завдяки вдалим конструкторським рішенням при створенні роботів, нашим попереднім тренуванням, правильній стратегії планування бою школярі справилися із завданням. Ми максимально використали все, що було можливо в цих умовах. Олександр Кисіль, Іван Мальцев та Артем Рудик здобули друге та два третіх місця. Я ними задоволений», — наголосив Олександр Роман.

Як зауважив наставник, учасники турніру долучилися до тренінгу з практичного застосування нейромереж Promt engineering у навчально-науковому центрі Volyn Business Hub Луцького національного технічного університету. «Для нас як робототехніків він був дуже корисним», — зазначив тренер.

Артем Рудик розповів, що в категорії ROBO-SUMO виступав уперше, хоча в змаганнях із робототехніки брав участь неодноразово.

«Мені було цікаво познайомитися з учасниками змагань та різними конструкціями роботів суперників. Це для мене був гарний досвід. Вважаю, що нам у школі треба покращити технічну базу для створення роботів», — наголосив учасник змагань.

Своєю чергою Іван Мальцев зазначив, що змагання були дуже складними.

«Але я зробив для себе висновок, що потрібно йти далі: навчатися, розвиватися, вдосконалюватися, щоб досягати мети, тобто перемоги. А ще для конструювання робота дуже важливо мати сучасне обладнання», — підкреслив учень.

За словами директорки школи № 1 Наталії Тягай, в освітньому закладі робототехніку розвивають вже понад десять років.

«Це дуже перспективний напрям технологічного розвитку, — зазначила вона. — Щороку учні своїми результатами на змаганнях різного рівня підтверджують високий рівень своїх знань, умінь, особистісних якостей. Багато років працюючи в плані розвитку робототехніки, ми бачимо, що в школах деяких регіонів країни цей напрям тільки починає своє життя. Так і у Волинській області, яка запросила до себе всю Україну на масштабні змагання».

Як зауважила очільниця освітнього закладу, «величезна ініціатива та підтримка в організації змагань належить МАН України». За її словами, на змаганнях були представники керівництва Волинської області, департаменту освіти, Луцького національного технічного університету, які заохочували та відзначали учасників.

«Адже вони також бачать у цьому майбутнє, можливості розвитку дітей», — наголосила Наталія Тягай.

«Попри певні складнощі змагань, наші учні разом із тренером подолали перешкоди і отримали призові місця. Тому й надалі будемо розвивати робототехніку в освітньому закладі. У цьому бачимо ресурс для розвитку наших дітей», — підсумувала директорка школи.