Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 4 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Технічне обслуговування електромереж:

  • вул. Дмитра Демидюка 7-28
  • вул. Іллі Ткаченка 50/11-73
  • вул. Махоркова 9/1-24А
  • вул. Ольги Кобилянської 3-12/17
  • вул. Романа Шухевича 30, 31
  • вул. Вільної України 29-60
  • пров. Герцена 3-9Б
  • пров. Прорізний 28/30, 30.

Реалізація договорів про приєднання:

  • пров. Братів Майбородів 2-5
  • пров. Василя Барки 9-24
  • пров. Гостомельський 2-24
  • вул. Козацька 19-46
  • просп. Лесі Українки 115-121.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення планові відключення
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