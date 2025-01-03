Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна, Соціальний захист

Ветерани війни будуть отримувати кошти на заняття спортом — нардеп

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 89

  

Щокварталу на ці потреби планується виплачувати по 1500 грн

З середини січня учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни Кабмін виділятиме кошти для занять спортом. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, уряд планує надавати 1500 грн учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни для занять спортом. Кошти надаватимуться раз у квартал для занять спортом у спортивних клубах.

Постанова Кабміну набирає чинності вже з 15 січня. Для отримання коштів ветеранам війни необхідно подати відповідну заявку через «Дію».

  

Нагадаємо, у Полтавській ОВА наприкінці минулого року розповіли про підтримку ветеранів війни. Одним із напрямків цієї підтримки стали безкоштовні тренування та відкритий ветеранський простір з інструкторами для реабілітації в спортивному комплексі «Акваарена».

 

«Кременчуцький Телеграф» минулого року писав про спортивні змагання ветеранів війни «Ігри Нескорених» та участь у них ветеранів з Полтавщини.

ПО ТЕМІ:

Плавання на Іграх Нескорених: змагалися навіть ті ветерани, які втратили на війні кінцівки

Чи можна грати у настільний теніс, втративши на війні руки — на Іграх Нескорених ветерани довели, що можуть все

Веслування на Іграх Нескорених: змагалися ветерани війни, зокрема й з ампутаціями кінцівок

Стрільба з лука на Іграх Нескорених: ветерани з однією рукою влучали стрілами у мішень

Пауерліфтинг на Іграх Нескорених: штангу піднімали навіть ті ветерани, які на війні втратили ноги

Коли воля сильніша за тіло — на Іграх Нескорених 2024 ветерани бігли дистанцію навіть без ніг

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ветерани війни УБД особи з інвалідністю спорт допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх