Ветерани війни будуть отримувати кошти на заняття спортом — нардеп

З середини січня учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни Кабмін виділятиме кошти для занять спортом. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, уряд планує надавати 1500 грн учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни для занять спортом. Кошти надаватимуться раз у квартал для занять спортом у спортивних клубах.
Постанова Кабміну набирає чинності вже з 15 січня. Для отримання коштів ветеранам війни необхідно подати відповідну заявку через «Дію».
Нагадаємо, у Полтавській ОВА наприкінці минулого року розповіли про підтримку ветеранів війни. Одним із напрямків цієї підтримки стали безкоштовні тренування та відкритий ветеранський простір з інструкторами для реабілітації в спортивному комплексі «Акваарена».
«Кременчуцький Телеграф» минулого року писав про спортивні змагання ветеранів війни «Ігри Нескорених» та участь у них ветеранів з Полтавщини.
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