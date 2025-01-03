Ветерани війни будуть отримувати кошти на заняття спортом — нардеп

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Щокварталу на ці потреби планується виплачувати по 1500 грн

З середини січня учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни Кабмін виділятиме кошти для занять спортом. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, уряд планує надавати 1500 грн учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни для занять спортом. Кошти надаватимуться раз у квартал для занять спортом у спортивних клубах.

Постанова Кабміну набирає чинності вже з 15 січня. Для отримання коштів ветеранам війни необхідно подати відповідну заявку через «Дію».

Нагадаємо, у Полтавській ОВА наприкінці минулого року розповіли про підтримку ветеранів війни. Одним із напрямків цієї підтримки стали безкоштовні тренування та відкритий ветеранський простір з інструкторами для реабілітації в спортивному комплексі «Акваарена».

«Кременчуцький Телеграф» минулого року писав про спортивні змагання ветеранів війни «Ігри Нескорених» та участь у них ветеранів з Полтавщини.