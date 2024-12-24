У Полтавській ОВА розповіли про підтримку в області ветеранів війни

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 74

Обов’язок влади — забезпечити ветеранам все необхідне для повноцінного життя після служби

На Полтавщині як на обласному, так і на державному рівнях плідно працюють над підтримкою ветеранів війни, їх забезпечення житлом, наданню їм психологічної та медичної допомоги.

Про це написав у своєму Телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив, що у 2024 році з держбюджету спрямовано 231,4 млн грн субвенції на забезпечення житлом 114 сімей ветеранів.

Полтавщина отримала додатково 83 млн грн на житло для сімей 41 ветерана війни

На виплату разової матеріальної допомоги членам сімей загиблих захисників і захисниць із обласного бюджету виділили 35,3 млн грн, а пораненим захисникам — 15,8 млн грн. Загалом у бюджетах тергромад на підтримку ветеранів цьогоріч спрямували 281,2 млн грн.

Безкоштовне зубопротезування складних випадків отримали 446 захисників та захисниць на 5,4 млн грн з облбюджету.

Де у Кременчуці безкоштовно лікують зуби військовим

— Наша область першою в Україні запровадила цю програму. 28 медзакладів забезпечують безкоштовне стоматологічне лікування ветеранів за програмою НСЗУ, що є одним із найкращих показників у державі, - зазначив Філіп Пронін.

За його словами, у санаторно-курортних закладах за рік оздоровилися 210 людей. Наразі діють безкоштовні тренування та відкрито ветеранський простір з інструкторами для реабілітації в спортивному комплексі «Акваарена».

У 33 громадах працюють 37 помічників ветерана. Наразі в області функціонують вісім ветеранських хабів. Готуються до відкриття чотири — в Лубнах, Кременчуці, Миргороді та Машівці.

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— Разом створюємо умови, аби кожен захисник і захисниця могли знайти підтримку та розуміння. Наш обов’язок — забезпечити їм все необхідне для повноцінного життя після служби, — завив очільник Полтавської ОВА.