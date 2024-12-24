Від початку року в аваріях на Полтавщині загинули 23 пішоходи — патрульні

Вчора, 22:00 Переглядів: 144

Травмувалися під час таких дорожньо-транспортних пригод 190 осіб

Від початку року в аваріях на дорогах Полтавщини загинули 23 пішоходи. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції області.

Загалом протягом 2024 року у Полтавській області сталися 193 аварії за участі пішоходів. 190 громадян у таких аваріях травмувалися.

Патрульні вкотре нагадали основні правила дорожнього руху:

пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;

у місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора;

перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об’єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

Крім того, пішоходи так само як і водії несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, днями на дорозі під Полтавою автомобіль Toyota збив пішохода — чоловік отримав травми. А минулого тижня у центрі Кременчука Nissan Leaf збив жінку та 8-річну дитину: обох потерпілих госпіталізували.