Від початку року в аваріях на дорогах Полтавщини загинули 23 пішоходи. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції області.
Загалом протягом 2024 року у Полтавській області сталися 193 аварії за участі пішоходів. 190 громадян у таких аваріях травмувалися.
Патрульні вкотре нагадали основні правила дорожнього руху:
Крім того, пішоходи так само як і водії несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, днями на дорозі під Полтавою автомобіль Toyota збив пішохода — чоловік отримав травми. А минулого тижня у центрі Кременчука Nissan Leaf збив жінку та 8-річну дитину: обох потерпілих госпіталізували.
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