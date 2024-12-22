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Надзвичайні новини, Полтавщина

На автодорозі під Полтавою автомобіль Toyota збив пішохода — чоловік отримав трами

Сьогодні, 12:38 Переглядів: 211

 

Поліція встановлює обставини та причини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 21 грудня, близько 19.00 у селі Мачухи Полтавського району на  автодорозі Полтава-Олександрія.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства автомобіль Toyota, під керуванням 54-річної водійки, здійснив наїзд на 51-річного чоловіка. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, у п'ятницю в Полтаві автівка збила жінку на пішохідному переході — її госпіталізували. У центрі Полтаві також у п'ятницю легковик збив велосипедиста - травмованого чоловіка ушпиталили.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП пішохід
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