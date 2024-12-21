У Полтаві легковик збив велосипедиста – травмованого чоловіка госпіталізували

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 грудня близько 10.00 по вулиці Нечуя-Левицького у Полтаві. Поліція з’ясовує обставини ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ-210994, під керуванням 51-річного водія, зіткнувся із велосипедом, яким керував 62-річний чоловік. Травмованого велосипедиста госпіталізували.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 23 листопада у селі Великі Кринки Кременчуцького району п’яний водій автівки збив малолітнього велосипедиста та зник з місця ДТП — поліція знайшла правопорушника.