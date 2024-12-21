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Україну атакували 113 ударних БпЛА та ракета: над Полтавщиною працювала ППО

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 286

 

Українська протиповітряна оборона збила 57 безпілотників, ще 56 були локаційно втрачені

У ніч на 21 грудня (із 19.00 20 грудня) армія РФ завдала по Україні удару зенітною керованою ракетою С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини (попередньо без наслідків) та атакувала 113-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Про це інформують у пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, постраждалим надається допомога.

Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині від обласної військової адміністрації поки немає.

Нагадаємо, вранці 17 листопада кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили БПЛА Шахеди безпілотники ракета
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