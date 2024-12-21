За минулу добу поліція Полтавщини оперативно розкрила 93 злочини

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 198

Протягом доби на Полтавщині було зареєстровано 302 повідомлення про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

На лінію «102» протягом минулої доби від громадян надійшло понад 1210 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 302 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

28 крадіжок;

27 шахрайств;

1 факт незаконного заволодіння автотранспортом;

1 наркозлочина та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 93 злочини.

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

У поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині було перевірено 756 осіб та близько 830 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов’язки, — йдеться у повідомленні.

Оперативно інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-боту Нацполіції можна за посиланням.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Нагадаємо, нещодавно, оперативники та слідчі Кременчуцького районного управління поліції за участі роти особливого призначення затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у серії розбійних нападів на магазини у Кременчуці. 19-го грудня його взяли під варту на 60 днів. Згідно з інформацією окружної прокуратури, цьогоріч кількість розбійних нападів у Кременчуцькій громаді збільшились на 50%.