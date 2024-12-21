Учора в Полтаві автівка збила жінку на пішохідному переході – травмовану пішохідку госпіталізували

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Дорожньо-транспортна пригода сталась учора, 20 грудня, близько 18.30 години у Полтаві по вулиці Небесної Сотні. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Daewoo Lanos, під керуванням 48-річної водійки, здійснив наїзд на 63-річну жінку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переході. Постраждалу з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, учора в Полтаві легковик збив велосипедиста. Травмованого чоловіка госпіталізували.