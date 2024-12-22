На кордоні затримали два псевдоподружжя, які уклали шлюб заради виїзду за кордон — одне з Полтавщини

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 1 076

Обидві пари, які викрили на кордоні з Польщею, не змогли дати відповіді на найпростіші запитання прикордонників

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску «Грушів» прикордонники викрили 33-річного жителя Полтави та 39-річну жительку Полтавської області. Вони уклали шлюб, ймовірно, без наміру створення справжньої сім'ї, оскільки жінка має інвалідність і це дає право її чоловіку перетнути кордон. Про це учора повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Псевдоподружжя нібито їхало в Австрію провідати товариша чоловіка. У спілкуванні з прикордонниками «сімейна пара» не змогла дати відповідь на низку логічних запитань, тому їх не пропустили через кордон.

Друга пара намагалася перетнути кордон у пункті пропуску «Краківець». Прикордонники викрили 38-річного уродженця Івано-Франківщини та 33-річну уродженку Хмельниччини, які уклали шлюб. Жінка теж має групу інвалідності.

За легендою «молодята» прямували в гості до тещі. Проте обидва розповідали прикордонникам зовсім різні історії зі свого подружнього життя, зокрема щодо знайомства та проживання.

— Чоловіків через кордон прикордонники не пропустили. Щирість почуттів та справжні мотиви одруження наразі з’ясовуватимуть правоохоронні органи, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні ми писали, як на Закарпатті затримали 26-річного мешканця Полтавської області, який намагався підкупити прикордонника, аби виїхати до Словаччини.

14 жовтня оприлюднили вирок суду уродженцю Полтави за участь в організованій групі, яка мала допомагати чоловікам перетинати кордон України. Згідно з планом, засуджений повинен був шукати чоловіків, які хотіли б виїхати з України, та повідомляти їм вартість таких послуг.

У вересні мешканець Полтавщини тиждень блукав у горах, аби потрапити до Румунії. Прикордонники зупинили його за 100 м від лінії кордону.

У липні ми писали, як на Одещині прикордонники затримали двох полтавців, які за 2 тисячі доларів намагалися перетнути кордон.

У квітні прикордонники затримали 20-річного полтавця, який ішов лісом до Словаччини.

У лютому двоє чоловіків, серед яких був полтавець, намагалися непомітно перетнути кордон зі Словаччиною, але прикордонникам довелося рятувати втікачів, які застрягли на дереві.