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Україну атакували 103 ударних БпЛА та ракета: цієї ночі на Полтавщині працювала ППО

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 1

 

Українська протиповітряна оборона збила 52 безпілотника, ще 44 були локаційно втрачені

У ніч на 22 грудня армія РФ завдала удару балістичної ракети Іскандер-М із Криму у напрямку Херсонщини та атакувала Україну 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 52 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 44 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків), а один БпЛА полетів у напрямку Білорусі.

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У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині від обласної військової адміністрації поки немає.

Нагадаємо, вранці 17 листопада кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО Полтавщина БПЛА Шахеди ракета
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