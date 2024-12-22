За минулу добу поліція Полтавщини оперативно розкрила 75 злочинів, серед них крадіжки з автомобілів

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Протягом доби на Полтавщині було зареєстровано 210 повідомлень про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

На лінію «102» протягом минулої доби від громадян надійшло понад 660 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Це майже удвічі менші, ніж за попередню добу, коли було зареєстровано 1210 таких повідомлень. Отже, у вихідний день кількість правопорушень різко зменшується.

Із загальної кількості повідомлень 210 мали ознаки кримінальних правопорушень (за попередню добу — 302).

Серед них:

15 крадіжок (зокрема, з автомобілів);

8 шахрайств;

1 наркозлочин та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 75 злочинів.

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині було перевірено 619 осіб та 690 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов’язки, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, пізно увечері 20 грудня у Лубнах п’яний чоловік викрав з гаража автівку та скоїв ДТП — поліція оперативно знайшла зловмисника та повернула автомобіль власниці.