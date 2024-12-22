В Україні відзначають День енергетика — професійне свято працівників енергетичної галузі

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Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День енергетика — професійне свято працівників енергетичної галузі. В умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну робота енергетиків стала надзвичайно важливою. Адже російська армія щодня здійснює обстріли енергетичної інфраструктури нашої держави, а фахівці енергетичної галузі роблять все можливе, аби швидше повернути світло у будинки українців.

У незалежній Україні День енергетика був офіційно затверджений указом Президента України від 12 листопада 1993 року.

Це свято символізує важливість енергетичних ресурсів для стабільної роботи економіки та комфортного життя кожного громадянина.

З професійним святом працівників енергетичної галузі привітав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Їхня робота — берегти світло в оселях українців. Усупереч воєнним викликам. Попри всі спроби ворога знеструмити країну вони зберігають стійкість енергосистеми. Щоденно працюють над її захистом, — написав він у своєму Телеграм-каналі.

Керівник Полтавської ОВА також подякував енергетикам за їх професіоналізм, сміливість та нелегку працю.

— Вдячні кожному і кожній за професіоналізм і сміливість, за титанічну працю, таку важливу для кожного з нас. Від вашої роботи залежить життєдіяльність громади, області, країни. Ви повертаєте світло в домівки, а разом із ним комфорт і надію. Окрема вдячність енергетикам, які долучилися до війська та захищають нашу державу. Вічна пам’ять і шана тим, хто назавжди в строю. Дякуємо вартовим світла. Воно обов’язково переможе темряву. З Днем енергетика! — привітав він енергетиків.