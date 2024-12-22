Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День енергетика — професійне свято працівників енергетичної галузі. В умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну робота енергетиків стала надзвичайно важливою. Адже російська армія щодня здійснює обстріли енергетичної інфраструктури нашої держави, а фахівці енергетичної галузі роблять все можливе, аби швидше повернути світло у будинки українців.
У незалежній Україні День енергетика був офіційно затверджений указом Президента України від 12 листопада 1993 року.
Це свято символізує важливість енергетичних ресурсів для стабільної роботи економіки та комфортного життя кожного громадянина.
З професійним святом працівників енергетичної галузі привітав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Керівник Полтавської ОВА також подякував енергетикам за їх професіоналізм, сміливість та нелегку працю.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.