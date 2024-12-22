Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Україна, Світ

В Україні відзначають День енергетика — професійне свято працівників енергетичної галузі

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 158

 

В умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну робота енергетиків стала надзвичайно важливою

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День енергетика — професійне свято працівників енергетичної галузі. В умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну робота енергетиків стала надзвичайно важливою. Адже російська армія щодня здійснює обстріли енергетичної інфраструктури нашої держави, а фахівці енергетичної галузі роблять все можливе, аби швидше повернути світло у будинки українців.

У незалежній Україні День енергетика був офіційно затверджений указом Президента України від 12 листопада 1993 року.

Це свято символізує важливість енергетичних ресурсів для стабільної роботи економіки та комфортного життя кожного громадянина.

З професійним святом працівників енергетичної галузі привітав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Їхня робота — берегти світло в оселях українців. Усупереч воєнним викликам. Попри всі спроби ворога знеструмити країну вони зберігають стійкість енергосистеми. Щоденно працюють над її захистом, — написав він у своєму Телеграм-каналі.

Керівник Полтавської ОВА також подякував енергетикам за їх професіоналізм, сміливість та нелегку працю.

— Вдячні кожному і кожній за професіоналізм і сміливість, за титанічну працю, таку важливу для кожного з нас. Від вашої роботи залежить життєдіяльність громади, області, країни. Ви повертаєте світло в домівки, а разом із ним комфорт і надію. Окрема вдячність енергетикам, які долучилися до війська та захищають нашу державу. Вічна пам’ять і шана тим, хто назавжди в строю. Дякуємо вартовим світла. Воно обов’язково переможе темряву. З Днем енергетика! — привітав він енергетиків.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: професійне свято енергетика Полтавська ОВА Філіп Пронін
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх