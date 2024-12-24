Де у середу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

Завтра, 25 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • с. Потоки
  • вул. Горліс-Горського, 3-10

З 8.00 до 17.00

  • пров. Ананія Размислова, 16
  • пров. Василя Барки, 3-22
  • пров. Військовий, 1/12-10/50
  • пров. Диканський, 4-14
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
  • пров. І. Приходька, 3-24
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пров. М. Савченка, 3-8
  • пров. Насосний, 3-58
  • пров. Прорізний, 28/30,30
  • пров. Урожайний, 3-20
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
  • пров. Художній, 2-15
  • туп. Урожайний, 1-12
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Академіка Герасимовича, 141-204
  • вул. Артема Носенка, 3-31Б
  • вул. Басейна, 23, 32/74
  • вул. Батуринська, 20/20-29
  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Дружинницька, 1-33
  • вул. Експресівська, 55-80
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Івана Франка, 4-40
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Капітана Мовчана, 1-26
  • вул. Козацька, 15/22-17/9
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54
  • вул. Л. Орнштейна, 1/7-8
  • вул. М. Березовського, 7-45
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Максима Кривоноса, 56
  • вул. Марка Вовчка, 2-28
  • вул. Марка Вовчка, 23-34
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • вул. Нижня, 1-28
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28
  • вул. О. Гончара, 62А-81
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 2/32-14/35
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Покровська, 4А, 9/14
  • вул. Редутна, 94
  • вул. Размислова, 33-40
  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Різдвяна, 1-29
  • вул. Романа Шухевича, 3-9
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Тупикова, 3-10
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129
  • вул. Шевченка, 15-19/3

З 8.00 до 19.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське
  • с. Потоки
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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