Де у середу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 252

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

Завтра, 25 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 16.00 просп. Полтавський, 277/2-281

с. Потоки

вул. Горліс-Горського, 3-10 З 8.00 до 17.00 пров. Ананія Размислова, 16

пров. Василя Барки, 3-22

пров. Військовий, 1/12-10/50

пров. Диканський, 4-14

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31

пров. І. Приходька, 3-24

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пров. М. Савченка, 3-8

пров. Насосний, 3-58

пров. Прорізний, 28/30,30

пров. Урожайний, 3-20

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7

пров. Художній, 2-15

туп. Урожайний, 1-12

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Академіка Герасимовича, 141-204

вул. Артема Носенка, 3-31Б

вул. Басейна, 23, 32/74

вул. Батуринська, 20/20-29

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А

вул. В. Івасюка, 31-86/46

вул. Виноградна, 15-56

вул. Володимира Винниченка, 3-20А

вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Дружинницька, 1-33

вул. Експресівська, 55-80

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Івана Франка, 4-40

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Капітана Мовчана, 1-26

вул. Козацька, 15/22-17/9

вул. Костянтина Острозького, 28-54

вул. Л. Орнштейна, 1/7-8

вул. М. Березовського, 7-45

вул. Махоркова, 9/1-24А

вул. Максима Кривоноса, 56

вул. Марка Вовчка, 2-28

вул. Марка Вовчка, 23-34

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Насосна, 2/25-100

вул. Нижня, 1-28

вул. Новоіванівська, 2/25-28

вул. О. Гончара, 62А-81

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 2/32-14/35

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33

вул. Покровська, 4А, 9/14

вул. Редутна, 94

вул. Размислова, 33-40

вул. Рєпіна, 1/30-20/26

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Різдвяна, 1-29

вул. Романа Шухевича, 3-9

вул. Сержанта Мельничука, 16

вул. Тупикова, 3-10

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

вул. Чумацький Шлях, 125-129

вул. Шевченка, 15-19/3 З 8.00 до 19.00 с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське

с. Потоки

Поділитись новиною



