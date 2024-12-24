Де у середу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
Завтра, 25 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- просп. Полтавський, 277/2-281
- с. Потоки
- вул. Горліс-Горського, 3-10
З 8.00 до 17.00
- пров. Ананія Размислова, 16
- пров. Василя Барки, 3-22
- пров. Військовий, 1/12-10/50
- пров. Диканський, 4-14
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
- пров. І. Приходька, 3-24
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. М. Савченка, 3-8
- пров. Насосний, 3-58
- пров. Прорізний, 28/30,30
- пров. Урожайний, 3-20
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
- пров. Художній, 2-15
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Академіка Герасимовича, 141-204
- вул. Артема Носенка, 3-31Б
- вул. Басейна, 23, 32/74
- вул. Батуринська, 20/20-29
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А
- вул. В. Івасюка, 31-86/46
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А
- вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Дружинницька, 1-33
- вул. Експресівська, 55-80
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Івана Франка, 4-40
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Капітана Мовчана, 1-26
- вул. Козацька, 15/22-17/9
- вул. Костянтина Острозького, 28-54
- вул. Л. Орнштейна, 1/7-8
- вул. М. Березовського, 7-45
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Максима Кривоноса, 56
- вул. Марка Вовчка, 2-28
- вул. Марка Вовчка, 23-34
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Насосна, 2/25-100
- вул. Нижня, 1-28
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- вул. О. Гончара, 62А-81
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 2/32-14/35
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Покровська, 4А, 9/14
- вул. Редутна, 94
- вул. Размислова, 33-40
- вул. Рєпіна, 1/30-20/26
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Різдвяна, 1-29
- вул. Романа Шухевича, 3-9
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- вул. Чумацький Шлях, 125-129
- вул. Шевченка, 15-19/3
З 8.00 до 19.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- с. Потоки
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