12 жінок завершили спеціальні навчальні курси водійок у Вищому професійному гірничо-будівельному училищі Горішніх Плавнів

Учасники першої групи з опанування професії «водій(ка) автотранспортних засобів категорії С», до складу якої входило 12 осіб, завершили курси на базі закладу в липні. Із них троє вже працевлаштовані на Єристівському ГЗК
У Вищому професійному гірничо-будівельному училищі (ВПГБУ) міста Горішні Плавні відбулися урочистості з нагоди завершення навчальних курсів для групи з 12 жінок за професією «водій (ка) автотранспортних засобів категорії С» (вантажні автомобілі повною масою понад 7,5 тонн). Навчання проводилося в рамках проєкту короткострокових навчальних курсів для дорослих, який реалізується у співпраці з німецькими партнерами. У працевлаштуванні випускниць зацікавлені на Єристівському ГЗК.
Захід із нагоди завершення навчання для 12 жінок-водійок провели 8 жовтня у ВПГБУ. На урочистості завітали викладачі навчальних курсів та представники компанії Ferrexpo. Серед них — в. о. генерального директора ТОВ «Єристівський ГЗК» Тарас Зінченко та директор із виробництва Сергій Гелета, директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні Юлія Клевова, начальник департаменту єдиного сервісу і кадрового адміністрування управління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Сергій Валковий, в. о. начальника департаменту оцінки і розвитку персоналу комбінату Тетяна Борисевич.
Як розповіли в закладі, проєкт «Навчання заради змін: короткострокові навчальні курси для дорослих» реалізується у співпраці ВПГБУ з громадською організацією (ГО) «Український професійний розвиток» у рамках програми «Професійна освіта в Україні» Skills4Recovery. Ініціатива впроваджується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням Федерального уряду Німеччини та за підтримки урядів ЄС та низки європейських країн. Програма спрямована на навчання та перепідготовку кваліфікованої робочої сили в чотирьох секторах економіки, важливих для процесу відновлення: будівництво, транспорт і логістика, сільське господарство та сфера послуг.
Водійська категорія С дозволяє керувати вантажними автомобілями повною масою понад 7,5 тонн, без обмеження максимальної ваги. За словами організаторів навчання, учасники першої групи з опанування професії «водій (ка) автотранспортних засобів категорії С», до складу якої входило 12 осіб, завершили курси на базі закладу в липні. Із них троє вже працевлаштовані на Єристівському ГЗК.
«Співпраця в рамках цього проєкту триває, і сьогодні ми маємо честь випустити ще одну групу — 12 водійок. Усі курсантки цієї групи є жінками, які вирішили зміни тисвоє життя, обравши професію, що відкриває нові можливості та перспективи», — зазначив директор ВПГБУ Василь Сулима. Протягом навчання, вказали в закладі, учасниці групи отримували фінансову допомогу та психологічну підтримку, що допомогло їм подолати труднощі у процесі набуття нової професії. Ініціатива організації курсів для жінок, спрямованих на здобуття категорії С, належить представникам керівництва підприємств Ferrexpo, зокрема Тарасу Зінченку, Юлії Клевовій. Важливе значення мала співпраця з ГО «Український професійний розвиток».
Очільник ВПГБУ підкреслив, що учасниці групи — наполегливі, цілеспрямовані та відповідальні: не допустили жодного пропуску як теоретичних, так і практичних занять.
Своєю чергою Тарас Зінченко підкреслив, що йому дуже приємно вітати всіх учасниць групи з успішним завершенням навчання. «Будемо раді вас бачити на підприємствах Ferrexpo. Поспілкуєтеся з тими жінками, які вже працюють водійками великовантажних автомобілів. Отримаєте інформацію з перших вуст», — зауважив очільник Єристівського ГЗК.
Тарас Зінченко наголосив, що керівництво підприємств Ferrexpo й надалі продовжуватиме підтримку таких проєктів.
Юлія Клевова у своєму виступі привітала випускниць зі здобуттям нової професії. Вона також запросила їх відвідати підприємства Ferrexpo з метою ознайомлення з умовами роботи, особливостями професії та політикою підтримки жінок у компанії. Учасники заходу переглянули відео про перебіг навчання. А досвідчена водійка автотранспортних засобів у кар’єрі Єристівського ГЗК Олена Ніколайчук-Нерода поділилася з випускницями досвідом та порадами. Гостя побажала не зупинятися задля досягнення своїх мрій.
За її словами, на початку роботи чоловіки ставилися до неї дещо скептично — не розуміли, як жінки можуть керувати самоскидом. Але згодом усвідомили, що вони можуть працювати нарівні з ними. «Тож не бійтеся. Це дуже цікава професія. Розширюйте кордони можливого. Я була однією з перших жінок-водійок, яка пройшла цей тернистий шлях. Праця в чоловічому колективі має свої переваги: постійна підтримка, допомога. Компанія Ferrexpo в Україні перша, в якій працюють жінки-водійки. Я буду рада бачити вас у своєму колективі», — наголосила гостя.
Урочистий захід завершився врученням випускницям навчальних курсів сертифікатів про успішне проходження навчання. Також вони отримали в подарунок від Ferrexpo — набір сувенірів. Випускниця навчальних курсів Оксана Осипова розповіла «Хронікам тижня» про враження від навчання й плани на майбутнє.
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