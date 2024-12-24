12 жінок завершили спеціальні навчальні курси водійок у Вищому професійному гірничо-будівельному училищі Горішніх Плавнів

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Учасники першої групи з опанування професії «водій(ка) автотранспортних засобів категорії С», до складу якої входило 12 осіб, завершили курси на базі закладу в липні. Із них троє вже працевлаштовані на Єристівському ГЗК

У Вищому професійному гірничо-будівельному училищі (ВПГБУ) міста Горішні Плавні відбулися урочистості з нагоди завершення навчальних курсів для групи з 12 жінок за професією «водій (ка) автотранспортних засобів категорії С» (вантажні автомобілі повною масою понад 7,5 тонн). Навчання проводилося в рамках проєкту короткострокових навчальних курсів для дорослих, який реалізується у співпраці з німецькими партнерами. У працевлаштуванні випускниць зацікавлені на Єристівському ГЗК.

Захід із нагоди завершення навчання для 12 жінок-водійок провели 8 жовтня у ВПГБУ. На урочистості завітали викладачі навчальних курсів та представники компанії Ferrexpo. Серед них — в. о. генерального директора ТОВ «Єристівський ГЗК» Тарас Зінченко та директор із виробництва Сергій Гелета, директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні Юлія Клевова, начальник департаменту єдиного сервісу і кадрового адміністрування управління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Сергій Валковий, в. о. начальника департаменту оцінки і розвитку персоналу комбінату Тетяна Борисевич.

Як розповіли в закладі, проєкт «Навчання заради змін: короткострокові навчальні курси для дорослих» реалізується у співпраці ВПГБУ з громадською організацією (ГО) «Український професійний розвиток» у рамках програми «Професійна освіта в Україні» Skills4Recovery. Ініціатива впроваджується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням Федерального уряду Німеччини та за підтримки урядів ЄС та низки європейських країн. Програма спрямована на навчання та перепідготовку кваліфікованої робочої сили в чотирьох секторах економіки, важливих для процесу відновлення: будівництво, транспорт і логістика, сільське господарство та сфера послуг.

«Співпраця закладу освіти та провідних підприємств міста є надзвичайно важливою. Вона не лише забезпечує доступ до якісної освіти, а й формує умови для працевлаштування та перекваліфікації дорослого населення. Підприємства отримують нових кваліфікованих працівників, а учасники програми — реальну можливість змінити своє життя, знайти стабільну роботу та реалізувати

свій потенціал», — наголосили у ВПГБУ.

Водійська категорія С дозволяє керувати вантажними автомобілями повною масою понад 7,5 тонн, без обмеження максимальної ваги. За словами організаторів навчання, учасники першої групи з опанування професії «водій (ка) автотранспортних засобів категорії С», до складу якої входило 12 осіб, завершили курси на базі закладу в липні. Із них троє вже працевлаштовані на Єристівському ГЗК.

«Співпраця в рамках цього проєкту триває, і сьогодні ми маємо честь випустити ще одну групу — 12 водійок. Усі курсантки цієї групи є жінками, які вирішили зміни тисвоє життя, обравши професію, що відкриває нові можливості та перспективи», — зазначив директор ВПГБУ Василь Сулима. Протягом навчання, вказали в закладі, учасниці групи отримували фінансову допомогу та психологічну підтримку, що допомогло їм подолати труднощі у процесі набуття нової професії. Ініціатива організації курсів для жінок, спрямованих на здобуття категорії С, належить представникам керівництва підприємств Ferrexpo, зокрема Тарасу Зінченку, Юлії Клевовій. Важливе значення мала співпраця з ГО «Український професійний розвиток».

Очільник ВПГБУ підкреслив, що учасниці групи — наполегливі, цілеспрямовані та відповідальні: не допустили жодного пропуску як теоретичних, так і практичних занять.

«Немає нічого дивного, що жінка сидить за кермом вантажного автомобіля. Ми вже давно навчаємо цій професії дівчат-випускниць шкіл громади. На підприємствах Ferrexpo жінки працюють водійками великовантажних автомобілів. А для сьогоднішніх випускниць це крок до змін в трудовому житті. Ми готові й надалі навчати цій професії і жінок, і чоловіків, зокрема, тих, хто звільниться з лав ЗСУ. Прагнемо робити все, щоб у наших містян була робота, щоб до бюджету громади надходили податки», — наголосив Василь Сулима.