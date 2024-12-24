Депутати обласної ради встановили вартість харчування школярів області: яка ціна обіду

Сьогодні, 24 грудня, депутати Полтавської обласної ради під час сесії затвердили вартість харчування для школярів на території області протягом наступного року.
Вартість обіду у школах відрізняється залежно від віку школярів:
Зазначимо, що безоплатно у закладах освіти харчуються учні початкової школи, а також діти пільгових категорій.
Нагадаємо, діти початкової школи почали харчуватися безкоштовно із жовтня 2024 року. Для цього із держбюджету виділили 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у вигляді субвенції.
У жовтні Кременчуцька громада отримала 5 мільйонів гривень держсубвенції на харчування школярів.
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