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Депутати обласної ради встановили вартість харчування школярів області: яка ціна обіду

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 74

 

Кошти на харчування школярів спрямують із державного бюджету

Сьогодні, 24 грудня, депутати Полтавської обласної ради під час сесії затвердили вартість харчування для школярів на території області протягом наступного року.

Вартість обіду у школах відрізняється залежно від віку школярів:

  • для учнів 6-11 років — 58,89 грн;
  • для учнів 11-14 років — 66,67 грн;
  • для учнів 14-18 років — 71,77 грн.

Зазначимо, що безоплатно у закладах освіти харчуються учні початкової школи, а також діти пільгових категорій.

Нагадаємо, діти початкової школи почали харчуватися безкоштовно із жовтня 2024 року. Для цього із держбюджету виділили 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у вигляді субвенції.

У жовтні Кременчуцька громада отримала 5 мільйонів гривень держсубвенції на харчування школярів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: школи харчування в школі освіта
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