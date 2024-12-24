Депутати обласної ради встановили вартість харчування школярів області: яка ціна обіду

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 74

Сьогодні, 24 грудня, депутати Полтавської обласної ради під час сесії затвердили вартість харчування для школярів на території області протягом наступного року.

Вартість обіду у школах відрізняється залежно від віку школярів:

для учнів 6-11 років — 58,89 грн;

для учнів 11-14 років — 66,67 грн;

для учнів 14-18 років — 71,77 грн.

Зазначимо, що безоплатно у закладах освіти харчуються учні початкової школи, а також діти пільгових категорій.

Нагадаємо, діти початкової школи почали харчуватися безкоштовно із жовтня 2024 року. Для цього із держбюджету виділили 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у вигляді субвенції.

У жовтні Кременчуцька громада отримала 5 мільйонів гривень держсубвенції на харчування школярів.