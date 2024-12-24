На Ревівці відключать воду — водоканал

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Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Завтра, 25 грудня, на Ревівці буде відсутнє водопостачання. Працівники комунального підприємства «Кременчукводоканал» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі. Про це повідомили на підприємстві.

Адреси, де відключать воду:

— вулиця Юрія Кондратюка, 15В, 19А, 25, 27, 29, 31, 52/9-82;

— вулиця Гійома Боплана, 77-92;

— провулок Бар’єрний;

— провулок Квітковий;

— вулиця Профспілкова;

— провулок Луговий, 28-37;

— проїзд Луговий, 16-23;

— вулиця Вітчизняна, 13-20;

— вулиця Кооперативна, 2;

— вулиця Лікаря Богаєвського, 64, 70, 72;

— тупик 7-й Хорольський, 2-18.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кременчуці водоканал просить майже пів мільярда гривень на 2025 рік: які плануються витрати.