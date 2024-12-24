На Ревівці відключать воду — водоканал

Завтра, 25 грудня, на Ревівці буде відсутнє водопостачання. Працівники комунального підприємства «Кременчукводоканал» мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі. Про це повідомили на підприємстві.
Адреси, де відключать воду:
— вулиця Юрія Кондратюка, 15В, 19А, 25, 27, 29, 31, 52/9-82;
— вулиця Гійома Боплана, 77-92;
— провулок Бар’єрний;
— провулок Квітковий;
— вулиця Профспілкова;
— провулок Луговий, 28-37;
— проїзд Луговий, 16-23;
— вулиця Вітчизняна, 13-20;
— вулиця Кооперативна, 2;
— вулиця Лікаря Богаєвського, 64, 70, 72;
— тупик 7-й Хорольський, 2-18.
Нагадаємо, у Кременчуці водоканал просить майже пів мільярда гривень на 2025 рік: які плануються витрати.
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