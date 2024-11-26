У Кременчуці водоканал просить майже пів мільярда гривень на наступний рік: які плануються витрати

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Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» потребує 499 млн 947 тисяч гривень на реалізацію програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2025 рік. Про це стало відомо з додатка до проєкту рішення «Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки».

Найбільші витрати наступного року заклали на заробітну плату — це 62 млн 496 тисяч гривень. Понад 53 млн гривень піде на внески до статутного капіталу на придбання спеціалізованої техніки та обладнання до неї, 45 млн грн — на внески до статутного капіталу на заміну аварійних мереж водопостачання (водогони технічної та питної вод), 35 млн грн — на заміну аварійних мереж водовідведення (напірні та самопливні каналізаційні колектори).

Нагадаємо, у Кременчуці водоканал наново замовляє ремонт водоводу на вулиці Юрія Руфа за 20 млн грн.