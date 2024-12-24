Як поганий сон впливає на здоров’я: практикуюча психологиня Олена Сьоря розповіла, як боротися із безсонням

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 127

Українці сьогодні живуть у реаліях постійного стресу. Війна, невизначеність, втрати близьких, економічна нестабільність і побутові труднощі створюють величезне психологічне навантаження на кожного. Це впливає на здоров’я, стосунки та загальну якість життя

Практикуюча психологиня Олена Сьоря розповіла про важливість нічного сну та подолання стресу.

— Багато людей, особливо старшого віку, скаржаться на поганий сон. Чи може поганий сон впливати на здоров’я? Як взаємодіє стрес з поганим сном і як покращити сон?

— Сон важливий для стабілізації психоемоційного стану людини. І якщо в людини є проблеми з засинанням або вона часто просинається серед ночі, то зранку почуває себе розбитою. Якщо не допомагає медитація, різні техніки засинання, тоді треба звертатися до фахівців, які призначать медикаментозне лікування, щоб стабілізувати сон людини.

Денний сон може гарно впливати на почуття людини, але все-таки нічний сон це не заміняє, тому що певні години вночі людина повинна спати. Тільки завдяки цьому організм і психіка людини відновлюється.

Розслабити психіку можна за допомогою хобі. Одна з методик — це арттерапія. Зараз багато гуртків і різних громадських організацій, де займаються арттерапією для дорослих і дітей. Ну і також не слід забувати пр спорт, прогулянки на свіжому повітрі, танцювальні гуртки. Це теж дуже гарно впливає на психоемоційний стан людини.

— Що робити, якщо людина не може знайти ні в чому ні радість, ні задоволення?

— Знаєте, на нас впливає все-таки соціум. Якщо ми очолюємо себе людьми, які ведуть активний образ життя, то вони заряджають нас позитивною енергією. Дуже важливо займатися спортом, тому що він дає нам такий класний гормон, як ендорфін — гормон радості і він нас піднімає, так сказати, з такого важкого психоемоційного стану.

Тому треба себе заставляти, стимулювати, виходити на двір, гуляти, спілкуватися з людьми й настрій покращиться.

В нас іде війна, тому важливо, щоб прості люди знали про першу психологічну допомогу. І це важливо, тому що ми не знаємо, хто поряд з нами може бути і кому знадобиться ця допомога. Але якщо ви знаєте ці техніки, то ви допоможете тій людині, яка поряд.

Перше кажіть людини — дивись на мене, я тут поряд. Спитайте — чи можу я взяти тебе за руки, скажіть, давай ми з тобою будемо дихати разом. Подивись, які в мене очі, якого кольору в мене очі. Мене звуть так то і так то. А тебе як звуть?

І якщо ви берете людину за руки, якщо він дозволив це зробити, то він відчуває тепло і він починає заспокоюватись. Але для того, щоб людині допомогти, треба самому бути психологічно стабільним.

Тоді ця людина відчує, що ви на вас можна покластися, що ви себе почуваєте спокійно і вона заспокоюється поруч з вами.