У застосунку «Армія+» почала діяти програма знижок та преференцій для військових

Понад 500 тисяч користувачів «Армії+» вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги
У застосунку «Армія+» запроваджено нову програму для військових під назвою «Плюси». Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Програма надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті. Зокрема, 500 тис. користувачів «Армії+» вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги, такі як спеціальний резерв квитків для військових від «Укрзалізниці» та знижки на пальне та 30% на меню АЗК від «Укрнафти».
Наразі скористатися програмою можуть військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Згодом доступ відкриють для всіх військовослужбовців Сил оборони України.
Рустем Умєров закликав бізнес ставати частиною «Плюсів». Долучитися до програми можна, заповнивши відповідну форму.
«Укрзалізниця» першою доєдналася до сервісу підтримки військових. Застосунок «Армія+» надає можливість онлайн купувати залізничні квитки, доступні тільки військовим.
Відтепер через застосунок «Армія+» користувачі зможуть отримати доступ на придбання до 4-х квитків за один раз зі спецрезерву на поїзди, що прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій.
Квитки зі спецброні доступні в термін від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції, коли квитки на звичайні місця закінчуються, а придбаний квиток обовʼязково потрібно відправити на власну електронну пошту або зробити його скрін після придбання — адже з огляду на захист даних, він не буде зберігатись. Під час пошуку в застосунку для зручності пасажирів також відображатимуться всі вільні місця на підходящі користувачу рейси.
Сервіс бронювання квитків за посиланням також продовжить функціонувати. Цей проєкт реалізовано за підтримки Mastercard.
Запуск цієї програми — один з систематичних кроків для полегшення життя військовослужбовцям Сил оборони України, та прояв поваги до тих, хто віддає все, щоб країна продовжувала жити.
Нагадаємо, про розробку мобільного застосунку «Армія+» оголосили ще у лютому цього року. А у червні Міноборони запустило чат-бот «Армія+» для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям.
З листопада у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.
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