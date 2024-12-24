У застосунку «Армія+» почала діяти програма знижок та преференцій для військових

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 97

Понад 500 тисяч користувачів «Армії+» вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги

У застосунку «Армія+» запроваджено нову програму для військових під назвою «Плюси». Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Програма надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті. Зокрема, 500 тис. користувачів «Армії+» вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги, такі як спеціальний резерв квитків для військових від «Укрзалізниці» та знижки на пальне та 30% на меню АЗК від «Укрнафти».

Наразі скористатися програмою можуть військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Згодом доступ відкриють для всіх військовослужбовців Сил оборони України.

— До програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв — від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів, — заявив міністр оборони.

Рустем Умєров закликав бізнес ставати частиною «Плюсів». Долучитися до програми можна, заповнивши відповідну форму.

— Разом ми можемо більше. Підтримка наших захисників — це спільний обов’язок держави, бізнесу та суспільств», — доповнив він.

«Укрзалізниця» першою доєдналася до сервісу підтримки військових. Застосунок «Армія+» надає можливість онлайн купувати залізничні квитки, доступні тільки військовим.

Відтепер через застосунок «Армія+» користувачі зможуть отримати доступ на придбання до 4-х квитків за один раз зі спецрезерву на поїзди, що прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій.

Квитки зі спецброні доступні в термін від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції, коли квитки на звичайні місця закінчуються, а придбаний квиток обовʼязково потрібно відправити на власну електронну пошту або зробити його скрін після придбання — адже з огляду на захист даних, він не буде зберігатись. Під час пошуку в застосунку для зручності пасажирів також відображатимуться всі вільні місця на підходящі користувачу рейси.

Сервіс бронювання квитків за посиланням також продовжить функціонувати. Цей проєкт реалізовано за підтримки Mastercard.

Запуск цієї програми — один з систематичних кроків для полегшення життя військовослужбовцям Сил оборони України, та прояв поваги до тих, хто віддає все, щоб країна продовжувала жити.

Нагадаємо, про розробку мобільного застосунку «Армія+» оголосили ще у лютому цього року. А у червні Міноборони запустило чат-бот «Армія+» для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям.

З листопада у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.