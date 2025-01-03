Протягом вихідних на дорогах Полтавщини прогнозується ожеледиця

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 116

4-5 січня на Полтавщині синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах області. Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

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