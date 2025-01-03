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«На щиті» до Кременчуччини повернувся військовий Микола Савченко

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 422

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким

Вчора, 2 січня, на Кременчуччині попрощалися з військовим з Глобинської громади Миколою Савченком. Зустріти земляка «живим коридором» та провести його в останню дорогу зібралися рідні, друзі, побратими та колеги. 

 

Микола Григорович Савченко народився 14 травня 1977 року в місті Глобине. Після закінчення школи № 3, навчався у місцевому професійно-технічному училищі, де отримав водійське посвідчення на право керування трактором.

Потім була строкова військова служба, повернення до цивільного життя, праця у будівельній бригаді. Також у трудовій біографії Миколи Григоровича — робота у комбінаті комунальних підприємств, у м’ясокомбінаті, на свинокомплексі. Останнє місце роботи — Глобинський переробний завод, тут Микола Григорович працював на посаді оператора лінії у виробництві харчової продукції.

З першого дня повномасштабного вторгнення Микола Савченко долучився до лав тероборони та був призваний на військову службу Кременчуцьким РТЦК та СП до лав Збройних Сил України.

За інформацією Глобинської громади, Микола Григорович швидко зарекомендував себе серед побратимів як надійний друг і лідер. Його рішучість, незламний дух і патріотизм, непохитна віра в перемогу надихала всіх навколо. Завдяки своєму вмінню підтримувати моральний дух і ефективно організовувати роботу, він став командиром кулеметного відділення. Військовослужбовця відзначали за професіоналізм і людяність, а також за видатні досягнення на полі бою. У складних умовах війни Микола Григорович залишався прикладом незламності. Кожен його крок був присвячений захисту своєї землі та людей. Він вірив, що сила єдності та справедливість зрештою приведуть до перемоги.

Поза службою Микола Григорович залишався людиною з великим серцем. Він мріяв про мир, свободу та щасливе майбутнє для своєї країни і той день, коли зможе повернутися до спокійного життя, обійняти родину та знову насолодитися літньою риболовлею. Найбільше сумував за маленьким онуком Матвійчиком, який народився у 2023 році.

Молодший сержант Микола Савченко помер 29 грудня 2024 року у клінічній лікарні № 16 Дніпра, віддавши своє життя заради свободи та незалежності України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Глобине
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