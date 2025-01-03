Реорганізація чи оптимізація? Які установи Кременчука потрапили під закриття чи «скорочення» у 2024 році

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 413

У Кременчуці вже не перший рік під гаслом «оптимізації» та «раціонального використання ресурсів та бюджетних коштів» регулярно скорочують певну кількість комунальних установ. І найчастіше під цю хвилю потрапляють такі галузі, як освіта та медицина. Частина працівників звільняється, декого переводять на інше місце роботи. А звільнені приміщення переважно здаються в оренду…

«Кременчуцький Телеграф» зробив підбірку, які ж установи міста потрапили в=під процес так званої «оптимізації» у минулому 2024 році.

Освіта

Певно, найчастіше торік у Кременчуці звучала тема реорганізації дитячих садочків. У міській раді та департаменті освіти пояснювали таке скорочення закладів дитячої освіти демографічною ситуацією — знизилася народжуваність, а також багато містян разом із дітьми ще від початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон і не повернулися. Також деякі дитсадки не мають свого укриття і орендують частину приміщення у садках, де воно є.

Ось так і виходить, що деякі дитсадки починають об’єднувати, і батькам доводиться підлаштовуватися: водити у новий садок чи шукати якусь альтернативу, якщо туди добиратися не зручно.

Перелік дитячих садочків, які реорганізували у 2024 році

Наприкінці лютого 2024 року стало відомо про об’єднання двох дитсадків у нагірній частині Кременчука: заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 23, що на вул. Героїв Маріуполя, 40, приєднають до закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 82, що на вул. Європейській, 33. Дитсадок № 23 від початку повномасштабного вторгнення працював у дистанційному режимі, оскільки у закладі не було укриття. Ясла-садок № 82 також працював дистанційно, проте роботи з облаштування укриття на той момент у садочку уже велися. Після реорганізації частину працівників дитячого садка № 23 перевели у садок № 82, частину — в інші заклади міста.

На початку березня оприлюднили інформацію про реорганізацію ще двох садків: Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1, що на вулиці Олексія Древаля, 114А приєднали до Кременчуцької початкової школи № 15, що знаходиться на кварталі 278, 11.

У квітні «під удар» міської влади знову потрапили два дитячі садки, уже на Правобережжі — цього разу Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21, що у пров. Правобережний, 14А, приєднали до Кременчуцького закладу дошкільної освіти (центр розвитку дитини) № 26, що у пров. Правобережний, 14.

На початку вересня з’явилася інформація про «оптимізацію» ще чотирьох дитсадків. Дитсадок № 73 приєднали до закладу дошкільної освіти № 46, а дитсадок № 24 — до ЗДО № 77. Мета об’єднання — та ж сама: «створення оптимальної освітньої мережі та раціональне використання ресурсів і бюджетних коштів».

Наприкінці листопада у Кременчуці реорганізували ще чотири дитсадки: об'єднали заклади дошкільної освіти № 27 і № 77 та № 73 і № 46, а у грудні — ще два: дитсадок № 55 на вулиці Довженка приєднали до дитячого садка № 74 на Молодіжній.

Отак упродовж 2024 року у Кременчуці стало на 8 закладів дитячої освіти менше.

Реорганізація Кременчуцької гімназії № 29

У 2024 році перипетії навколо гімназії № 29 у Кременчуці продовжилися. Мова про її реорганізацію зайшла ще у лютому 2023 року. Батьки вимагали, щоб міська влада не закривала школу. Представники департаменту освіти кілька разів зустрічалися з педколективом і батьками учнів гімназії, щоб обговорити дане питання. Проте наприкінці 2023 року кременчужани вирішили йти до суду.

Батьки намагалися оскаржити дії міського голови й міськради щодо реорганізації гімназії № 29 та визнати їх протиправними. Однак Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Тож в середині квітня батьки подали апеляцію до Другого адміністративного апеляційного суду.

Апеляційний суд розглядав справу понад пів року і наприкінці листопада апеляційну скаргу батьків задовольнив частково: скасував рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 19 березня 2024 року в частині, де відмовлено у задоволенні вимог позивача, а також визнав протиправним та нечинним пункт 3 рішення Кременчуцької міської ради від 1 вересня 2023 року щодо організації освітнього процесу в очному та змішаному режимі за адресою: вул. Олександра Білаша, 32.

Розгляд справи триває й наразі.

Медицина

Серед медичних закладів у Кременчуці торік «оптимізували» лише один — поліклініку на набережній. За ще одну установу — лікарню «Придніпровську» — боротьба триває й досі.

Лікарня «Придніпровська»

Мова про реорганізацію лікарні «Придніпровської» зайшла у середині травня: на сайті Кременчуцької міськради з’явився проєкт рішення про її приєднання до лікарні імені Богаєвського. Тоді ж міський голова Віталій Малецький заявив, що відповідна реорганізація лікарень відбувається по всій Україні. Так медична сфера у Кременчуці працювала б іще ефективніше.

Реорганізація лікарні планувалася у рамках всеукраїнської медичної реформи — утворення кластерних та надкластерних лікарень. Це означає, що на фінансування таких медзакладів ішло б більше коштів із державного бюджету замість бюджету міського.

І вже 30 травня у Кременчуці профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука вийшла на першу акцію проти об’єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

У червні кременчуцькі активісти створили петицію проти реорганізації лікарні. А вже 12 червня акція проти об’єднання лікарень пройшла під стінами міської ради. Містяни підготували звернення до Президента України Володимира Зеленського, голови ВРУ Руслана Стефанчука, прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністра оборони Рустема Умєрова, Міністра охорони здоров‘я Віктора Ляшка, а також до Полтавського обласного керівництва, аби не допустити об’єднання лікарень.

Наприкінці липня обурені кременчужани перекрили пішохідний перехід на вулиці Старшого лейтенанта Кагала біля залізничного вокзалу. Вони вимагали скасувати рішення міської ради щодо об‘єднання медичного закладу з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

Збори мітингувальників проходили ще кілька разів у серпні та вересні.

А вже у грудні стало відомо, що Полтавський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом кременчужанина проти Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. Позивач оскаржує рішення про припинення діяльності комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» та вимагає відшкодування судових витрат. Справу розглядатимуть у письмовому провадженні, без виклику сторін.

Тож наразі «боротьба» містян проти реорганізації лікарні «Придніпровська» триває.

Поліклініка біля набережної

«Зачепило» минулого року поліклініку, що знаходилася у Кременчуці у приміщенні колишньої стоматологічного відділення на Троїцькій 2. Наприкінці травня під час засідання виконкому Віталій Малецький озвучив, що вже невдовзі вузькопрофільні фахівці «з метою поліпшення надання медичних послуг, наближення засобів діагностики до вузькопрофільних фахівців» працюватимуть в іншому медичному закладі.

Вже за кілька днів знову ж на засіданні виконкому мер озвучив думки щодо приміщення медустанови після реорганізації — його віддадуть на аукціон або там розмістять один з підрозділів виконавчого комітету.

У червні директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа підтвердив «Кременчуцькому Телеграфу», що медперсонал переселятимуть до першої лікарні. Також пан Середа додав, що про долю приміщення поліклініки йому не відомо.

Тоді ж працівники лікарні розповіли журналістам, що на звільнення приміщення їм дали три тижні, а приміщення, за їхніми словами, «потрібне Малецькому».

Станом на 6 серпня 2024 року медики приміщення поліклініки залишили.

Наразі поки що немає інформації, що зробили зі звільненим приміщенням.

Зазначимо також, що навесні піднімалася думка про реорганізацію Кременчуцького перинатального центру II рівня — у рамках медичної реформи його мали б до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Проте поки що ніяких дій у цьому напрямку не було.

Тож які заклади та установи міська влада планує «оптимізувати» у новому році — залишається лише здогадуватися. «Кременчуцький Телеграф» слідкуватиме за цією темою та намагатиметься якнайоперативніше інформувати щодо цього своїх читачів.