На Лубенщині п’яний водій хотів підкупити поліцейських — отримав кримінальне провадження

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Поліцейські також оформили матеріали для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності за трьома статтями КУпАП

У Лубенській громаді нетверезий водій намагався підкупити патрульних поліцейських, аби уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Під час патрулювання в селі Засулля поліціянти виявили 36-річного водія з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Керманичу запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, однак він відмовився. Водночас чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень, аби «розв'язати питання». На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, яка задокументувала факт протиправних дій водія.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Окрім цього, поліціянти сектору реагування патрульної поліції Лубенського райвідділу поліції склали на водія три адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 122-2, ч. 2 ст. 122 та ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у новорічну ніч п’яний водій збив жінку на автодорозі біля Хоролу — травмовану пішохідку госпіталізували.

27 грудня у Полтаві п’яний водій автомобіля Volkswagen врізався у зустрічний автомобіль Renault, який на перехресті зупинився на червоне світло світлофора. Від отриманих травм 54-річний водій Renault загинув на місці.

Наприкінці грудня минулого року на Полтавщині в ДТП загинула пішоходка. ДТП сталося на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Івашки Полтавського району.