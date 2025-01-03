Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Лубенщині п’яний водій хотів підкупити поліцейських — отримав кримінальне провадження

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 80

 

Поліцейські також оформили матеріали для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності за трьома статтями КУпАП

У Лубенській громаді нетверезий водій намагався підкупити патрульних поліцейських, аби уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Під час патрулювання в селі Засулля поліціянти виявили 36-річного водія з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Керманичу запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, однак він відмовився. Водночас чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень, аби «розв'язати питання». На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, яка задокументувала факт протиправних дій водія.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Окрім цього, поліціянти сектору реагування патрульної поліції Лубенського райвідділу поліції склали на водія три адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 122-2, ч. 2 ст. 122 та ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у новорічну ніч п’яний водій збив жінку на автодорозі біля Хоролу — травмовану пішохідку госпіталізували.

27 грудня у Полтаві п’яний водій автомобіля Volkswagen врізався у зустрічний автомобіль Renault, який на перехресті зупинився на червоне світло світлофора. Від отриманих травм 54-річний водій Renault загинув на місці.

Наприкінці грудня минулого року на Полтавщині в ДТП загинула пішоходка. ДТП сталося на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Івашки Полтавського району.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини нетверезий водій підкуп кримінальне провадження Лубенський район
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх