«єМалятко» на Полтавщині: які діють послуги і як подати заяву

Батьки новонародженої дитини можуть скористатися послугою «єМалятко». В рамках «єМалятко» батьки можуть отримати кілька необхідних послуг, пов’язаних із народженням дитини, в одне звернення. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації 3 січня.
У 2024 році на Полтавщині до цієї послуги звернулися 5 тисяч сімей із новонародженими.
«єМалятко» включає 9 послуг, з яких 4 є обов’язковими:
Додаткові послуги обираються за бажанням батьків і надаються разом із базовими:
Послуга доступна для громадян України за умови, що факт народження дитини ще не зареєстрований органом ДРАЦС.
Як подати заяву
Заявку можна подати онлайн через Портал Дія, підписується електронним підписом. Це також можна зробити офлайн:
Документи, отримані за результатами послуги, можна отримати:
Зазначено, що фотокартки батьків та дітей старше 6 років для посвідчень багатодітних сімей подаються особисто під час отримання посвідчення.
Нагадаємо, торік у межах програми «Зимова підтримка» спростили процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення їх доставки за місцем проживання заявника.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.