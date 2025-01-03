«єМалятко» на Полтавщині: які діють послуги і як подати заяву

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 129

У 2024 році на Полтавщині до цієї послуги звернулися 5 тисяч сімей із новонародженими

Батьки новонародженої дитини можуть скористатися послугою «єМалятко». В рамках «єМалятко» батьки можуть отримати кілька необхідних послуг, пов’язаних із народженням дитини, в одне звернення. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації 3 січня.

У 2024 році на Полтавщині до цієї послуги звернулися 5 тисяч сімей із новонародженими.

«єМалятко» включає 9 послуг, з яких 4 є обов’язковими:

Державна реєстрація народження та визначення походження дитини.

Внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я.

Реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису.

Додаткові послуги обираються за бажанням батьків і надаються разом із базовими:

Декларування місця проживання дитини.

Призначення допомоги при народженні дитини.

Надання грошової компенсації за одноразову натуральну допомогу («пакунок малюка»)

Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (за відповідного статусу).

Призначення допомоги на дітей у багатодітних сім’ях (на третю і кожну наступну дитину до 6 років).

Послуга доступна для громадян України за умови, що факт народження дитини ще не зареєстрований органом ДРАЦС.

Як подати заяву

Заявку можна подати онлайн через Портал Дія, підписується електронним підписом. Це також можна зробити офлайн:

У ЦНАП.

У відділі державної реєстрації актів цивільного стану.

У закладі охорони здоров’я (за умови співпраці з ДРАЦС).

Документи, отримані за результатами послуги, можна отримати:

у відповідному державному органі чи ЦНАП;

у закладі охорони здоров’я;

поштою (коштом отримувача).

Зазначено, що фотокартки батьків та дітей старше 6 років для посвідчень багатодітних сімей подаються особисто під час отримання посвідчення.

Нагадаємо, торік у межах програми «Зимова підтримка» спростили процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення їх доставки за місцем проживання заявника.