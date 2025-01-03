На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Сергій Жилінський

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуцького району з Козельщини Сергій Олексійович Жилінський.
Молодший сержант самохідного артилерійського взводу загинув під час артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання, 28 грудня 2024 року на Харківщині, поблизу села Уди Богодухівського району.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.
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