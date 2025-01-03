«Військових воюючої країни принижує населення, яке вони захищали»: у Полтавському ОТЦК прокоментували резонансну сутичку з цивільним

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 1 161

Після оприлюднення у Facebook резонансного відео, на якому зафіксовано сутичку у Полтаві між працівниками ТЦК та цивільним чоловіком й інформуванням про цей інцидент пресслужби поліції Полтавщини, ситуацію на брифінгу прокоментував речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін.

Він пояснив, що інформація щодо зламаної ноги у розповсюдженому в Facebook відео не відповідає дійсності.

— Чоловік, що напав на військовослужбовця ТЦК, вийшов з лікарні за годину після того, як його туди доставила «швидка». Це свідчить про легкі травми. Перелом ноги є тілесним ушкодження середньої тяжкості. Тобто, інформація, що розповсюджується у соцмережах є брехнею, — заявив Роман Істомін.

Він додав, що це підтверджує й офіційне повідомлення щодо цього інциденту на сайті Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

— Кому грає на руку ця брехня? Під час цього конфлікту постраждав і військовослужбовець — відкрите кримінальне провадження за нанесення йому умисного тілесного ушкодження, — поставив риторичне питання речник обласного ТЦК та СП.

Роман Істомін повідомив, що за цим фактом були направлені два звернення до Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони: стосовно нападу на військового та щодо поширення неправдивої інформації, яка перешкоджає законній діяльності ЗСУ.

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Він також повідомив, що у конфлікт з військовослужбовцем групи оповіщення ТЦК вступив громадянин 1991 року народження, який не перебував на військовому обліку.

За його словами, 2 січня близько 7.30 група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліції підійшла до громадянина для перевірки військово-облікових документів. Вони представились і показали свої документи. Чоловік зробив кілька кроків назад після чого напав на одного з військових — вдарив його в обличчя і повалив на землю. Двоє інших військовослужбовців відтягнули нападника від побратима і тримали його, оскільки той поводився агресивно. Старший групи оповіщення викликав слідчо-оперативну групу для його затримання та швидку допомогу для постраждалого воїна.

Доки всі очікували прибуття поліції та медиків почали збиратися глядачі, які побачили лише те, що військовослужбовці тримають чоловіка у цивільному одязі. Почалися звинувачення та образи на адресу воїнів. Нападник почав розповідати оточуючим, що він нікого не бив, а насправді це військовослужбовці зламали йому ногу.

За словами Істоміна, старший групи оповіщення — офіцер, який добровільно став на захист України з першого дня повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року. Він воював під Авдіївкою, отримав поранення, був визнаний ВЛК обмежено придатним (придатним до проходження військової служби в ТЦК чи інших тилових частинах), після чого його перевели для продовження служби в одне з ТЦК області.

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Другий військовослужбовець, що постраждав під час конфлікту з цивільною особою, був мобілізований 24 липня 2023 року, воював під Білогорівкою, де у березні 2024 року отримав поранення. Після цього він 3 місяці лікувався, був визнаний ВЛК придатним до військової служби в ТЦК чи інших тилових частинах та переведений для продовження військової служби в ТЦК.

— Звертаюся до громадян. Якщо ви бачите якісь неправомірні дії поліції чи військовослужбовців ТЦК і фіксуєте це на відео, то відправляйте це відео до правоохоронних органів (до ДБР), а не викладати його у Фейсбуці. На прикладі цього випадку, про начебто «зламану ногу», вийшло так, що це фейк, який з радістю використала російська пропаганда проти України, — пояснив речник Полтавського ОТЦК.

Він також засудив дії тих, хто дозволяє собі принижувати під час повномасштабної війни військовослужбовців, які захищають чи захищали Україну, й наразі виконують свої службові обов’язки у групах оповіщення.

— Мені дуже прикро, що військовослужбовці, які воювали, які захищали Україну, а після отримання поранення проходять службу в ТЦК, чи не щодня стикаються з образами. Виникає неприйнятна ситуація, коли військових воюючої країни принижує населення, яке вони захищали та продовжують захищати, — сказав Роман Істомін.

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Нагадаємо, що унаслідок інциденту двоє учасників — 33-річний полтавець і 42-річний військовослужбовець ТЦК — повідомили до поліції про отримані травми. За цим фактом відкрито два кримінальні провадження за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Поліція встановлює обставини події.

У грудні минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що у Полтавському ТЦК військовослужбовець погрожував виколоти око чоловікові. А у жовтні в туалеті пункту попереднього збору військовозобов’язаних у Щербанівській громаді знайшли тіло чоловіка, який покінчив життя самогубством.

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Наприкінці листопада речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів, чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.

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13 листопада Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Роман Істомін також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. ВЛК визнало їх придатними до проходження військової служби у ТЦК та інших тилових установах, після чого їх перевели до ТЦК. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

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У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.