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Володимир Когут тимчасово виконує обов’язки керівника Полтавської ОВА

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 172

Зеленський звільнив Філіпа Проніна з посади начальника ОВА 30 грудня

З 1 січня обов’язки керівника Полтавської обласної військової адміністрації тимчасово виконує заступник Володимир Когут. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА 3 січня. 

Що відомо про Володимира Когута 

До роботи в Полтавській ОВА Володимир Когут працював в Управлінні виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з 2018 по 2023 рік. У грудні 2023 року Когута призначили заступником керівника Полтавської облдержадміністрації. 

Що відомо про звільнення начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна

28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. 30 грудня на сайті президента оприлюднили указ про його звільнення. Своєю чергою Проніна призначили Головою Державної служби фінансового моніторингу України.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА кадрові зміни
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