Володимир Когут тимчасово виконує обов’язки керівника Полтавської ОВА

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З 1 січня обов’язки керівника Полтавської обласної військової адміністрації тимчасово виконує заступник Володимир Когут. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА 3 січня.

Що відомо про Володимира Когута

До роботи в Полтавській ОВА Володимир Когут працював в Управлінні виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з 2018 по 2023 рік. У грудні 2023 року Когута призначили заступником керівника Полтавської облдержадміністрації.

Що відомо про звільнення начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна

28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. 30 грудня на сайті президента оприлюднили указ про його звільнення. Своєю чергою Проніна призначили Головою Державної служби фінансового моніторингу України.