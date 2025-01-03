У Полтаві конфлікт між працівниками ТЦК та чоловіком завершився для останнього зламаною ногою — соцмережі

2 січня 2025 року мешканка Полтави Світлана Соломашенко опублікувала у Facebook відео, на якому зафіксовано сутичку між працівниками територіального центру комплектування (ТЦК) і чоловіком на мікрорайоні Браїлки. Інцидент завершився госпіталізацією постраждалого.
На відео видно, як чоловік лежить на холодній землі, а місцеві мешканці звинувачують працівників ТЦК у тому, що вони зламали йому ногу. На місці також були присутні співробітники поліції. Проте, що саме передувало конфлікту, на відео не зафіксовано.
У Полтавському обласному ТЦК подію ще не прокоментували.
За інформацією пресслужби поліції Полтавщини, звернення з цього приводу зафіксували, правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.
Згодом жінка виклала відео, що передувало:
Нагадаємо, у грудні минулого року у Полтавському ТЦК військовослужбовець погрожував виколоти око чоловікові. А у жовтні в туалеті пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Щербанівській громаді знайшли тіло чоловіка, який покінчив життя самогубством.
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