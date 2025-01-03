Замість лісгоспів тепер надлісництва: на Полтавщині та Харківщині розпочала роботу філія «Слобожанський лісовий офіс»

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 152

Надлісництв у області лише три — Полтавське, Гадяцьке та Миргородське

*На фото виставка «Сторінками історії лісів Кременчука» з колекції Кирила Відіміча, присвячена 100-літньому ювілею заснування Кременчуцького лісового господарства

Наприкінці 2024 року завершився етап реорганізації, після якого на території Полтавської та Харківської областей запрацювала нова регіональна філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Що змінилося? Ліквідація колишніх філій:

Усі функції управління — фінанси, персонал, охорона праці — зосереджені в єдиній філії. Роль лісництв:

На території двох областей працюють 78 лісництв, які виконують виробничі функції та підпорядковуються філії. Надлісництва:

Роботу лісництв координують 6 надлісництв: У Полтавській області — Полтавське, Гадяцьке та Миргородське.

У Харківській області — Гутянське, Жовтневе та Зміївське.

До їхньої сфери входять також нижні склади, транспортні дільниці та лісопожежні станції. Збереження посад:

Лісівники переведені до адміністративно-управлінського чи виробничого персоналу, при цьому адміністративний апарат оптимізовано. Фінансові надходження:

ПДФО та рентна плата залишаються без змін. Адреса офісу: вул. Гулака-Артемовського, 22, м.Полтава для листувань: slobozhanskyi.lo@e-forest.gov.ua для зв’язку: (0532)601165 ПО ТЕМІ:

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