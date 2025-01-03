На Полтавщині вночі знову збивали безпілотники

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України
У ніч на 3 січня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала безпілотники Shahed та інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Загалом російські війська атакували Україну 93 ударними БпЛА. Військові збили 60 ударних безпілотників у 9 областях України. Ще 26 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один — в повітрі.
Нагадаємо, що у новорічну ніч Україну атакували 111 російських ударних БпЛА — на Полтавщині також працювала ППО.
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