На Полтавщині вночі знову збивали безпілотники

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У ніч на 3 січня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала безпілотники Shahed та інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом російські війська атакували Україну 93 ударними БпЛА. Військові збили 60 ударних безпілотників у 9 областях України. Ще 26 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один — в повітрі.