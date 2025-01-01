У новорічну ніч Україну атакували 111 російських ударних БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

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Українська протиповітряна оборона збила 63 безпілотники, ще 46 росіяни цієї ночі локаційно втратили

У ніч на 1-ше січня (із 20.30 31-го грудня) російська армія атакувала Україну 111 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим. Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Через активну протидію Сил оборони 46 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще 2 полетіли у Росію та Білорусь.

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Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині від обласної військової адміністрації поки немає.

Нагадаємо, вранці 17 листопада кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.