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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині новорічна ніч минула без грубих порушень правопорядку: як у Кременчуці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 249

 

За попередню добу у Кременчуцькому районі поліція зареєструвала 16 заяв з ознаками кримінальних правопорушень

Новорічна ніч на Полтавщині минула без грубих порушень публічного порядку. Так відзвітували у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Правопорядок в області контролювали спільні патрулі поліції, добровольчих формувань територіальних громад та громадських формувань.

Також відомо, що за попередню добу правоохоронці Кременчуцького райуправління поліції зареєстрували 372 заяви та повідомлення від громадян, 16 з яких мали ознаки кримінальних правопорушень.

Так 31 грудня та у новорічну ніч на Кременчуччині відбулися:

  • 3 воєнні злочини;
  • 2 смерті;
  • 2 крадіжки;
  • порушення недоторканості приватного життя;
  • несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем;
  • побої;
  • тілесні ушкодження;
  • забруднення земель;
  • наркозлочин;
  • шахрайство.

Нагадаємо, минулого року у новорічну ніч правоохоронці на Кременчуччині 6 разів виїжджали виклики для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, затримали одного нетверезого водія та склали 3 адімнматеріали щодо порушення громадської безпеки.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: новорічна ніч правопорушення поліція
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