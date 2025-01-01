На Полтавщині новорічна ніч минула без грубих порушень правопорядку: як у Кременчуці

За попередню добу у Кременчуцькому районі поліція зареєструвала 16 заяв з ознаками кримінальних правопорушень
Новорічна ніч на Полтавщині минула без грубих порушень публічного порядку. Так відзвітували у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Правопорядок в області контролювали спільні патрулі поліції, добровольчих формувань територіальних громад та громадських формувань.
Також відомо, що за попередню добу правоохоронці Кременчуцького райуправління поліції зареєстрували 372 заяви та повідомлення від громадян, 16 з яких мали ознаки кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, минулого року у новорічну ніч правоохоронці на Кременчуччині 6 разів виїжджали виклики для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, затримали одного нетверезого водія та склали 3 адімнматеріали щодо порушення громадської безпеки.
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